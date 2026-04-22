Kho tri thức

Sangiran - 'cái nôi hóa thạch' hé lộ lịch sử tiến hóa loài người

Giữa những cánh đồng và ngọn đồi yên ả của Java, một “kho lưu trữ” thời tiền sử đang âm thầm kể lại câu chuyện tiến hóa của loài người.

T.B (tổng hợp)

Địa điểm khảo cổ người tiền sử Sangiran nằm ở đảo Java, cách thành phố Surakarta không xa, là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất thế giới về nghiên cứu nguồn gốc con người. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996, khu vực này trải rộng trên diện tích hơn 50 km² và chứa đựng một lượng hóa thạch khổng lồ, đặc biệt là của loài Homo erectus.

Ảnh: hellowork-asia.

Sangiran được ví như một “phòng thí nghiệm tự nhiên” ngoài trời, nơi các lớp trầm tích qua hàng triệu năm đã bảo tồn dấu vết của quá trình tiến hóa. Tại đây, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn một nửa số hóa thạch Homo erectus từng được phát hiện trên toàn thế giới. Những di cốt này có niên đại từ khoảng 1,5 triệu đến 200.000 năm trước, cung cấp bằng chứng quan trọng về sự phát triển của não bộ, khả năng đi thẳng và thích nghi với môi trường của tổ tiên loài người.

Ảnh: dlt.ncssm.

Không chỉ có hóa thạch người, Sangiran còn lưu giữ dấu vết của hệ sinh thái cổ xưa, bao gồm xương động vật, công cụ đá và các lớp đất cho thấy sự thay đổi khí hậu qua thời gian. Tất cả tạo nên một bức tranh toàn diện về cuộc sống thời tiền sử, từ môi trường sống đến cách con người sơ khai săn bắt và sinh tồn. Điều này giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về hành trình tiến hóa – một quá trình dài và phức tạp mà chúng ta là kết quả cuối cùng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khung cảnh hiện tại của Sangiran có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, không phải là những hang động sâu thẳm hay rừng rậm bí ẩn, mà là những cánh đồng và ngôi làng bình dị. Chính sự giản dị này lại che giấu một kho tàng khoa học vô giá nằm dưới lòng đất. Các bảo tàng tại khu vực trưng bày nhiều hiện vật và mô hình, giúp du khách hình dung rõ hơn về cuộc sống của Homo erectus và bối cảnh hàng trăm nghìn năm trước.

Ngày nay, Sangiran không chỉ là nơi nghiên cứu mà còn là điểm đến giáo dục và du lịch, nơi con người hiện đại có thể “gặp lại” tổ tiên xa xưa của mình. Giữa nhịp sống hiện đại, địa điểm này nhắc nhở rằng lịch sử của loài người không bắt đầu từ những thành phố hay nền văn minh, mà từ những bước chân đầu tiên trên mặt đất của những sinh vật biết đứng thẳng và khám phá thế giới.

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
