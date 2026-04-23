MacBook Neo và tham vọng xanh hóa ngành công nghệ

Không chỉ là laptop giá dễ tiếp cận, MacBook Neo còn gây chú ý khi mang theo thông điệp môi trường rõ rệt trong chiến lược “Go Green” của Apple.

Sự xuất hiện của MacBook Neo không chỉ đánh dấu bước đi mới về phân khúc phổ thông mà còn phản ánh rõ chiến lược phát triển bền vững của Apple.
Thiết bị này được chế tạo với lớp vỏ nhôm tái chế, giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu hao trong quá trình khai thác và xử lý nguyên liệu thô.
Không dừng lại ở thiết kế bên ngoài, Apple còn mở rộng việc sử dụng vật liệu tái chế vào nhiều linh kiện bên trong, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn.
Theo công bố, MacBook Neo chứa tới 60% thành phần tái chế, trở thành một trong những sản phẩm có lượng khí thải carbon thấp nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, thiết bị còn được tối ưu khả năng sửa chữa khi sử dụng cấu trúc pin bắt vít và các cổng kết nối dạng mô-đun, giúp kéo dài vòng đời sử dụng.
Về hiệu năng, máy sử dụng chip A18 Pro với khả năng tiết kiệm điện vượt trội, đồng thời tận dụng các chip “binned” để giảm lãng phí tài nguyên sản xuất.
Apple cũng thay đổi cách đóng gói khi loại bỏ hoàn toàn nhựa, sử dụng vật liệu từ sợi gỗ tái chế hoặc nguồn rừng được quản lý bền vững.
Những cải tiến này cho thấy MacBook Neo không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là minh chứng cho xu hướng “Go Green”, nơi hiệu năng và trách nhiệm môi trường dần trở thành hai yếu tố song hành.
