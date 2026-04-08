AI Agent bùng nổ, macOS có thể lật đổ Windows?

OpenClaw và làn sóng AI Agent đang khiến Mac Mini cháy hàng, dấy lên câu hỏi liệu macOS có thể tái hiện cú lật đổ lịch sử từng xảy ra với Windows nhờ Office.

Thiên Trang (TH)
Lịch sử công nghệ từng ghi nhận một bước ngoặt lớn khi Microsoft tận dụng bộ công cụ năng suất Office để giúp Windows vượt qua Macintosh, cho thấy yếu tố quyết định không nằm ở hệ điều hành mà ở hệ sinh thái phần mềm phục vụ công việc.
Ngày nay, sự trỗi dậy của AI Agent đang tạo ra một “lớp công cụ” mới, nơi phần mềm không chỉ hỗ trợ mà còn có thể tự động thực hiện các tác vụ phức tạp, từ lập trình, xử lý dữ liệu đến quản lý quy trình làm việc.
Trong làn sóng này, các công cụ như OpenClaw gây chú ý khi mang lại trải nghiệm tương tác linh hoạt hơn với AI, cho phép người dùng thiết lập chuỗi hành động thay vì chỉ nhập lệnh đơn giản như chatbot truyền thống.
Đáng chú ý, nhiều đánh giá cho thấy các AI Agent hoạt động mượt mà hơn trên macOS, đặc biệt khi kết hợp với chip Apple Silicon nhờ khả năng tối ưu giữa phần cứng và phần mềm.
Lợi thế này đã tạo ra những tín hiệu dịch chuyển ban đầu khi một bộ phận lập trình viên và kỹ sư AI chuyển sang sử dụng Mac, thậm chí tại Trung Quốc, nhu cầu tăng cao khiến Mac Mini rơi vào tình trạng khan hàng.
Tuy nhiên, khác với thời kỳ của Office, các AI Agent hiện chưa trở thành tiêu chuẩn bắt buộc và phần lớn vẫn hoạt động trên nền tảng đám mây, không phụ thuộc hoàn toàn vào một hệ điều hành cụ thể.
Bên cạnh đó, hệ sinh thái Windows vẫn có lợi thế lớn trong doanh nghiệp với hạ tầng CNTT đã được xây dựng suốt nhiều thập kỷ, khiến việc chuyển đổi sang macOS trở nên tốn kém và phức tạp.
Vì vậy, dù AI Agent mở ra cơ hội mới cho macOS, khả năng lật đổ Windows trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng, và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục cạnh tranh theo hướng phân hóa thay vì một cuộc đảo chiều toàn diện.
