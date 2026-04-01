Mac vs Windows, cuộc chiến lặp lại iPhone vs Android

MacBook Neo giá rẻ khiến thị phần Windows sụt giảm, kịch bản giống hệt iPhone vs Android, và hãng nào sẽ chịu thiệt đã có thể đoán trước.

Thiên Trang (TH)
xemptyzApple ra mắt MacBook Neo giá 599 USD, lần đầu tấn công phân khúc giá rẻ vốn thuộc về Windows.
Chiến lược này giống hệt iPhone SE năm 2016, mở cửa cho người dùng bước vào hệ sinh thái Apple.
Thị phần macOS tại Mỹ tăng từ 13% năm 2009 lên gần 29% năm 2025, trong khi Windows giảm từ 92% xuống 54%.
MacBook Pro và Air thống trị phân khúc cao cấp, còn Neo tạo sức ép mạnh ở phân khúc phổ thông.
Ưu thế của Apple nằm ở việc tự thiết kế chip, OS và phần cứng, trong khi laptop Windows phụ thuộc nhiều bên.
ASUS thừa nhận Neo là “cú sốc” cho toàn thị trường, Ming-Chi Kuo dự báo doanh số đạt 5 triệu máy năm 2026.
Windows vẫn giữ lợi thế ở gaming và doanh nghiệp, nhưng mất dần vị thế “mặc định” trong tâm trí người dùng phổ thông.
Những hãng laptop không có điểm mạnh rõ ràng có nguy cơ bị loại khỏi thị trường, giống kịch bản LG, HTC trên smartphone.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
