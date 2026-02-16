Hà Nội

Người dùng Macbook tuyệt đối không tìm kiếm từ khóa này

Số hóa

Người dùng Macbook tuyệt đối không tìm kiếm từ khóa này

Chiến dịch lừa đảo mới nhắm vào người dùng Macbook qua Google. Chỉ cần gõ “mac cleaner”, tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị của bạn.

Thiên Trang (TH)
Một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn đang nhắm thẳng vào người dùng Macbook.
Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “mac cleaner” trên Google, bạn có thể vô tình mở cửa cho tin tặc.
Các quảng cáo giả mạo dẫn đến website giống hệt trang chính thức của Apple.
Tại đây, người dùng bị dụ nhập lệnh trong Terminal để “dọn dẹp” máy.
Thực chất, lệnh này tải về tập tin độc hại, trao quyền kiểm soát cho kẻ tấn công.
Hacker có thể đánh cắp dữ liệu, cài mã độc tống tiền hoặc biến máy thành công cụ phi pháp.
Apple Insider khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ Mac App Store để đảm bảo an toàn.
Người dùng tuyệt đối không sao chép lệnh Terminal từ nguồn lạ, bởi đó chính là chốt chặn bảo mật cuối cùng.
Thiên Trang (TH)
#Macbook #lừa đảo #tin tặc #an toàn #mạng

