Bộ ảnh kỷ niệm 15 năm hé lộ hôn nhân hạnh phúc của Lý Hải – Minh Hà

Giải trí

Bộ ảnh kỷ niệm 15 năm hé lộ hôn nhân hạnh phúc của Lý Hải – Minh Hà

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vợ chồng đạo diễn Lý Hải – Minh Hà cùng bốn người con thực hiện bộ ảnh gia đình trong studio. 

Trên trang cá nhân, Lý Hải và Minh Hà chia sẻ loạt hình ảnh đặc biệt kỷ niệm 15 năm ngày cưới.
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian studio với phong cách tối giản nhưng tinh tế. Các thành viên cùng diện suit lịch lãm, thắt cà vạt đồng điệu, toát lên vẻ trang trọng và gắn kết.
Sự xuất hiện của bốn người con bên cạnh bố mẹ khiến bộ ảnh thêm phần ấm áp, trọn vẹn.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả.
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi, đồng thời nhận xét Lý Hải và Minh Hà dường như không có quá nhiều thay đổi so với 15 năm trước.
Đặc biệt, Minh Hà được khen ngày càng đẹp mặn mà, rạng rỡ theo thời gian.
Không chỉ ghi dấu bằng những khoảnh khắc kỷ niệm, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà còn được yêu mến bởi cách nuôi dạy con gần gũi, giản dị.
Vào những dịp rảnh rỗi hay kỳ nghỉ lễ, cả gia đình thường cùng nhau đi du lịch hoặc về quê để các con có cơ hội trải nghiệm cuộc sống.
Lý Hải và Minh Hà là hình mẫu cặp vợ chồng lý tưởng trong lòng nhiều người với hôn nhân hạnh phúc, viên mãn cùng sự nghiệp thăng hoa.
Lý Hải kết hôn với Minh Hà vào năm 2011, hiện có 4 người con. Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc đời thường cả gia đình bên nhau vui vẻ. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Ngọc Mai (Tổng hợp)
Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống