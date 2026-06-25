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Xã hội

Lý lịch của đối tượng cầm dao chém nhiều ô tô ở Hà Nội

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Trần Văn Long khai đã dùng dao chém nhiều ô tô ở Hà Nội trong quá trình đi tìm một nhóm người để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Trần Văn Long (SN 1988, trú tại thôn Đìa, xã Phúc Thịnh), đối tượng chém nhiều ô tô tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

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Đối tượng Trần Văn Long bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một đối tượng cầm dao chém vào kính nhiều ô tô đang đỗ tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn.

Sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường Tây Hồ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng, thu giữ tang vật gồm 2 con dao và đưa về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Long, người từng có tiền án về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Xe ô tô bị chém vỡ kính. Ảnh: Tiến Dũng.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận trước đó đã phát sinh mâu thuẫn với một nhóm người không quen biết trong lúc hát karaoke. Do bực tức, Long mang theo 2 con dao (gồm 1 dao phay và 1 dao gọt hoa quả) đi tìm nhóm người này để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Trong quá trình đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn theo hướng về Võ Chí Công, Long đã dùng dao chém vào kính của nhiều ô tô đang đỗ ven đường.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ Long để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời xác minh các bị hại và định giá thiệt hại tài sản.

Theo Tiến Dũng/ Vietnamnet
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#Hà Nội #chém ô tô #đối tượng chém ô tô Tây Hồ

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