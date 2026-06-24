Việt Nam có 17 trường đại học trong bảng xếp hạng bền vững thế giới 2026

17 trường đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng thế giới về phát triển bền vững, nổi bật với nhiều trường tăng hạng rõ rệt.

Sáng 24/6 (giờ Việt Nam), tổ chức Times Higher Education (THE) tại Anh chính thức công bố bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững nhất thế giới năm 2026. Việt Nam góp mặt 17 cơ sở giáo dục đại học, tăng 1 so với năm trước.

17 cơ sở giáo dục Việt Nam xếp theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp gồm: Đại học Kinh tế TP HCM; Trường Đại học FPT; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Duy Tân; Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Phenikaa; Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học Văn Lang; Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp TP HCM ; Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Nam Cần Thơ; Trường Đại học Đông Á; Trường Đại học Mở TP HCM; Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Việt Đức.

10/17 đại học thăng hạng trên bảng xếp hạng phát triển bền vững của THE năm 2026.

Về thứ hạng chung, đáng chú ý, Đại học Kinh tế TP HCM trở lại vị trí dẫn đầu sau ba năm khi tăng khoảng 200 bậc, vươn lên nhóm 101-200 thế giới.

Xếp tiếp theo là Trường Đại học FPT và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng thăng hơn 100 bậc để góp mặt trong nhóm 201-300.

Theo đại diện Trường ĐH FPT, chỉ sau 5 năm tham gia THE Impact Ratings, Trường đã cải thiện thứ hạng từ nhóm 801-1000 năm 2022 lên nhóm 201-300 năm 2026. Đáng chú ý, ở hạng mục Giáo dục chất lượng (SDG4), nhà trường được xếp hạng 87 thế giới, thuộc Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam.

Đại học Phenikaa. Trường tăng từ nhóm 1.001-1.500 lên 401-600, cải thiện hàng trăm bậc chỉ sau một năm. Đại học Lạc Hồng cũng có bước nhảy đáng kể khi từ nhóm 1.501+ vươn lên nhóm 801-1.000.

Ba đại diện lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng là Đại học Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp TP HCM và Đại học Phương Đông. Trong đó, Đại học Đà Nẵng đạt vị trí cao nhất, thuộc nhóm 401-600 thế giới.

Ảnh minh họa/Nguồn xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Riêng ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP HCM), Trường ĐH Mở TP HCM vẫn giữ nguyên thứ hạng cũ, lần lượt tại vị trí 301-400, 401-600, 1.001-1.500.

Đại học Việt Đức trở lại bảng xếp hạng sau một năm vắng mặt và được xếp trong nhóm 1.001-1.500. Một số trường từng xuất hiện năm ngoái như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Huế không có tên trong danh sách năm nay.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2026.

Đây là năm thứ 8 THE xếp hạng ĐH thế giới dựa trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Bảng xếp hạng năm nay có hơn 1.600 trường từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiêu chí gồm chất lượng nghiên cứu, hoạt động phục vụ cộng đồng, giáo dục và mức độ gắn kết với xã hội.

Trong phương pháp đánh giá, tiêu chí SDG 17 (Hợp tác vì các mục tiêu phát triển) là bắt buộc và chiếm 22% tổng điểm. Ba SDG có kết quả tốt nhất trong số 16 mục tiêu còn lại được tính với trọng số 26% mỗi tiêu chí để xác định thứ hạng cuối cùng.

Điều này đồng nghĩa các ĐH khác nhau có thể được đánh giá dựa trên những bộ SDG khác nhau, tùy vào lĩnh vực ưu tiên và thế mạnh từng trường.

16 SDG còn lại gồm các nội dung xóa nghèo; không còn nạn đói; sức khỏe và có cuộc sống tốt, giáo dục có chất lượng; bình đẳng giới; nước sạch và vệ sinh; năng lượng sạch với giá thành hợp lý; công việc tốt và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng; giảm bất bình đẳng; các thành phố và cộng đồng bền vững; tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm; hành động vì khí hậu; tài nguyên và môi trường biển; tài nguyên và môi trường trên đất liền; hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ.

Năm nay, ĐH Manchester (Anh) giữ vị trí số 1 toàn cầu, trong khi ĐH Griffith (Úc) và ĐH Western Sydney (Úc) lần lượt chiếm hạng 2 và 3...