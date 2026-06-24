Việt Nam lần đầu vào bảng xếp hạng bệnh viện hàng đầu châu Á

Tạp chí Newsweek (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026" (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026).

Bảng xếp hạng năm 2026 tiếp tục đánh giá các bệnh viện tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam. Các bệnh viện được xếp hạng thuộc 10 chuyên khoa trọng điểm gồm: phẫu thuật tim, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, ung bướu, chỉnh hình, nhi khoa và hô hấp.

Các bệnh viện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện FV, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào phạm vi đánh giá của bảng xếp hạng này, đánh dấu sự hiện diện của hệ thống y tế trong nước trên một trong những bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa uy tín của khu vực.

Trong số các đại diện của Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện ở nhiều chuyên khoa, gồm tim mạch, thần kinh, ung thư và nhi khoa. Bệnh viện FV được xếp hạng ở các lĩnh vực tim mạch, thần kinh, tiêu hóa và hô hấp, trong khi Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội góp mặt ở các chuyên ngành tim mạch, nội tiết và chỉnh hình.

Một số bệnh viện khác cũng được ghi nhận ở các chuyên khoa thế mạnh như Bệnh viện Chợ Rẫy ở lĩnh vực tim mạch; Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở chuyên ngành nội tiết.

Năng lực ngày càng được nâng cao của các cơ sở khám chữa bệnh trong nước. Ảnh minh họa/Nguồn nguoiquansat.vn

Bên cạnh đó, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ở chuyên khoa tiêu hóa; Bệnh viện Trung ương Huế ở chuyên ngành ung thư; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ở chuyên khoa chỉnh hình. Riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện FV tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng chuyên khoa hô hấp.

Theo phương pháp chấm điểm của Newsweek và Statista, điểm số cuối cùng của mỗi bệnh viện được cấu thành từ 3 nhóm tiêu chí: uy tín chuyên môn thông qua đánh giá của đồng nghiệp (83,5%), các chứng nhận và kiểm định chất lượng (10%) và mức độ triển khai PROMs (6,5%).

Với hệ thống đánh giá toàn diện, bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” gọi tên những bệnh viện có chất lượng chuyên môn hàng đầu và trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho người bệnh.

Theo Newsweek, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y tế, những đột phá trong nghiên cứu lâm sàng và xu hướng già hóa dân số đang làm thay đổi nhanh chóng bức tranh chăm sóc sức khỏe chuyên sâu trên toàn cầu. Tại châu Á - Thái Bình Dương, nhiều bệnh viện không ngừng mở rộng năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực như tim mạch, ung thư, thần kinh hay nhi khoa, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới về chất lượng điều trị.