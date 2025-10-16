Nóng: Mặt trăng của sao Thổ có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Nghiên cứu mới của các chuyên gia Italy cho thấy khả năng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus - mặt trăng của sao Thổ thấp hơn so với trước đây.