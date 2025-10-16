Hà Nội

Nóng: Mặt trăng của sao Thổ có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Giải mã

Nghiên cứu mới của các chuyên gia Italy cho thấy khả năng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus - mặt trăng của sao Thổ thấp hơn so với trước đây.

Tâm Anh (theo Sci.news, Eos)
Enceladus là một trong những mặt trăng của sao Thổ mà các nhà khoa học tin rằng có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Vì vậy, trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra bằng chứng xác thực quan điểm này. Ảnh: ESA/Science Office.
Trong đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đang phát triển một con rắn robot để triển khai trên bề mặt mặt trăng Enceladus của sao Thổ. Các chuyên gia của NASA hy vọng robot này sẽ giúp tìm thấy manh mối về sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus. Ảnh: ESA/ NASA/ JPL-Caltech/ Space Science Institute/ Lunar and Planetary Institute.
Thêm nữa, tàu Cassini của NASA từng phát hiện các chùm vật chất dạng sương mù, chứa nhiều hợp chất hữu cơ, phun ra từ các khe nứt ở vỏ băng, được cho là xuất phát từ đại dương ngầm. Do các hợp chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nước ngầm có thể tạo thành các phân tử tiền sinh học, tiền thân của sự sống nên các chuyên gia tin rằng có khả năng tồn tại sự sống ở mặt trăng Enceladus. Ảnh: NASA/ JPL-Caltech/ ESA.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Grace Richards thuộc Viện Vật lý thiên văn và hành tinh quốc gia Italy mới công bố thông tin chú ý về các chùm vật chất này. Ảnh: ESA.
Nhóm của Tiến sĩ Richards đã mô phỏng thành phần băng trên bề mặt và trong các "bức tường băng" tạo thành hình sọc hổ khi quan sát Enceladus từ trên cao. Ảnh: NASA / JPL-Caltech.
Khối băng này chứa nước, carbon dioxide, methane và amoniac; được làm lạnh xuống tới âm 200 độ C. Kế đến, các nhà nghiên cứu bắn phá băng bằng các ion để mô phỏng môi trường bức xạ xung quanh mặt trăng Enceladus. Ảnh: NASA.
Những ion phản ứng với các thành phần băng giá đã tạo ra một loạt các loại phân tử, bao gồm carbon monoxide, cyanate và ammonium. Chúng cũng sản xuất ra các tiền chất phân tử của axit amin, chuỗi axit amin này tạo thành protein thúc đẩy các phản ứng trao đổi chất, sửa chữa tế bào và vận chuyển chất dinh dưỡng trong các dạng sống. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Một số hợp chất trong số đó trước đây đã được phát hiện trên bề mặt Enceladus, một số khác trong các chùm vật chất mà tàu Cassini đã phát hiện trước đó. Ảnh: Kevin M. Gill, JPL-Caltech/NASA, SSI.
Điều này cho thấy các phân tử được cho là tiền sinh học trên mặt trăng Enceladus cũng có thể hình thành trực tiếp do bức xạ vũ trụ tác động vào vỏ băng, chứ không bắt nguồn từ đại dương và cũng không xuất phát từ sinh vật sống. Ảnh: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute.
Kết quả nghiên cứu mới không loại trừ giả thuyết vật liệu hữu cơ mà tàu Cassini nhận diện có nguồn gốc từ sự sống ngoài hành tinh nhưng đã giảm bớt xác suất xảy ra điều này. Ảnh: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
