Lý do Pháp điều nhóm tác chiến tàu sân bay tiến về phía Hormuz

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6/5 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp đang di chuyển về phía nam kênh đào Suez và tiến vào Biển Đỏ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ chung tiềm năng giữa Anh và Pháp tại khu vực eo biển Hormuz.

Hoạt động triển khai này đưa chiến hạm mạnh nhất của Châu Âu đến gần hơn eo biển Hormuz hiện đang bị Iran kiểm soát. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã gây ra điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế mô tả là sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm tàu ​​sân bay Charles de Gaulle của Pháp trong chuyến thăm Síp ngày 9/3/2026. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Pool/AP.

Việc điều chuyển tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống của nó là một phần của nhiệm vụ được đề xuất do Pháp và Anh khởi xướng nhằm khôi phục an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz ngay khi điều kiện cho phép.

"Việc này có thể giúp khôi phục niềm tin của các chủ tàu và công ty bảo hiểm", Tổng thống Pháp Macron nói.

Đại tá Guillaume Vernet, người phát ngôn của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp, nhấn mạnh rằng liên minh giám sát eo biển Hormuz — được thành lập bởi Pháp, Anh và hơn 50 quốc gia — sẽ không bắt đầu hoạt động cho đến khi hai điều kiện được đáp ứng: Mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển phải giảm xuống và ngành công nghiệp hàng hải phải được trấn an đủ để sử dụng eo biển này.

Đại tá Guillaume Vernet nói thêm rằng, bất kỳ chiến dịch nào cũng sẽ cần sự đồng thuận của các nước trong khu vực, bao gồm cả Iran.

Đại tá Vernet không nêu rõ khi nào tàu sân bay sẽ đến đích. Ông cho biết, tàu sân bay được bố trí ở vị trí đủ gần để hành động khi các điều kiện được đáp ứng: “Lập trường của Pháp vẫn như cũ – tư thế phòng thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Theo ước tính, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các chuyến tàu đi qua eo biển đã tăng gấp 4 đến 5 lần so với mức trước xung đột. Mức phí bảo hiểm quá cao đến nỗi "không một con tàu nào dám mạo hiểm thực hiện chuyến đi hoặc đến đó", Đại tá Vernet nói.

Được biết, Mỹ không tham gia vào kế hoạch chung của Pháp và Anh.

“Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi không chỉ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz mà còn có khả năng làm được điều đó”, một quan chức cấp cao giấu tên của Pháp cho biết.

Ngay từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu hôm 28/2, Pháp đã tìm kiếm một sáng kiến ​​đa quốc gia để thiết lập lại quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh tại Paris vào ngày 17/4, với sự tham dự của hàng chục quốc gia, và các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia sau đó đã hoàn thiện các chi tiết hành động.

