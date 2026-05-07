Lý do Pháp điều nhóm tác chiến tàu sân bay tiến về phía Hormuz

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp đang di chuyển về phía nam kênh đào Suez và tiến vào Biển Đỏ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ chung tại khu vực eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6/5 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp đang di chuyển về phía nam kênh đào Suez và tiến vào Biển Đỏ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ chung tiềm năng giữa Anh và Pháp tại khu vực eo biển Hormuz.

Hoạt động triển khai này đưa chiến hạm mạnh nhất của Châu Âu đến gần hơn eo biển Hormuz hiện đang bị Iran kiểm soát. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã gây ra điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế mô tả là sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm tàu ​​sân bay Charles de Gaulle của Pháp trong chuyến thăm Síp ngày 9/3/2026. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Pool/AP.

Việc điều chuyển tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống của nó là một phần của nhiệm vụ được đề xuất do Pháp và Anh khởi xướng nhằm khôi phục an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz ngay khi điều kiện cho phép.

"Việc này có thể giúp khôi phục niềm tin của các chủ tàu và công ty bảo hiểm", Tổng thống Pháp Macron nói.

Đại tá Guillaume Vernet, người phát ngôn của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp, nhấn mạnh rằng liên minh giám sát eo biển Hormuz — được thành lập bởi Pháp, Anh và hơn 50 quốc gia — sẽ không bắt đầu hoạt động cho đến khi hai điều kiện được đáp ứng: Mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển phải giảm xuống và ngành công nghiệp hàng hải phải được trấn an đủ để sử dụng eo biển này.

Đại tá Guillaume Vernet nói thêm rằng, bất kỳ chiến dịch nào cũng sẽ cần sự đồng thuận của các nước trong khu vực, bao gồm cả Iran.

Đại tá Vernet không nêu rõ khi nào tàu sân bay sẽ đến đích. Ông cho biết, tàu sân bay được bố trí ở vị trí đủ gần để hành động khi các điều kiện được đáp ứng: “Lập trường của Pháp vẫn như cũ – tư thế phòng thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Theo ước tính, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các chuyến tàu đi qua eo biển đã tăng gấp 4 đến 5 lần so với mức trước xung đột. Mức phí bảo hiểm quá cao đến nỗi "không một con tàu nào dám mạo hiểm thực hiện chuyến đi hoặc đến đó", Đại tá Vernet nói.

Được biết, Mỹ không tham gia vào kế hoạch chung của Pháp và Anh.

“Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi không chỉ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz mà còn có khả năng làm được điều đó”, một quan chức cấp cao giấu tên của Pháp cho biết.

Ngay từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu hôm 28/2, Pháp đã tìm kiếm một sáng kiến ​​đa quốc gia để thiết lập lại quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh tại Paris vào ngày 17/4, với sự tham dự của hàng chục quốc gia, và các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia sau đó đã hoàn thiện các chi tiết hành động.

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Iran nổ súng vào tàu container ở eo biển Hormuz

Iran nổ súng vào một tàu container ở eo biển Hormuz, gây hư hại cho tàu và làm phức tạp thêm nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến Pakistan để đàm phán chấm dứt chiến sự.

AP đưa tin, Iran đã nổ súng vào một tàu chở container tại eo biển Hormuz hôm 22/4, cho thấy nguy cơ đối với các tàu thương mại trên tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu này trong bối cảnh kế hoạch cho cuộc đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington tại Islamabad (Pakistan) gặp trục trặc.

Mối đe dọa vẫn hiện hữu trên biển

Châu Âu lên tiếng trước nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ

Các lãnh đạo châu Âu lên tiếng với hy vọng giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, dập tắt giao tranh ở Lebanon và mở lại eo biển Hormuz.

Cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã đặt châu Âu vào thế khó xử khi phải vừa duy trì sự ủng hộ đối với Mỹ với tư cách là đồng minh chủ chốt của NATO, vừa phải đối phó với những phản ứng tiêu cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Châu Âu không tham chiến và chỉ cho phép sử dụng hạn chế các căn cứ quân sự của họ.

Theo AP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước cho rằng Mỹ không thể phàn nàn về việc thiếu sự hỗ trợ “trong một chiến dịch mà họ tự mình lựa chọn tiến hành” mà không tham khảo ý kiến.

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

