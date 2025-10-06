Hà Nội

Thế giới

Lực lượng Hamas phủ nhận thông tin sẵn sàng giải giáp

Lực lượng Hamas phủ nhận thông tin cho rằng họ đã sẵn sàng giải giáp ngay lập tức theo đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 5/10, Hamas phủ nhận thông tin cho rằng họ đã sẵn sàng giải giáp ngay lập tức theo đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Trump.

Trước đó cùng ngày, một số cơ quan truyền thông dẫn nguồn tin ẩn danh nói rằng Hamas đã đồng ý bàn giao kho vũ khí của mình cho một cơ quan dưới sự giám sát quốc tế và đã thông báo cho Mỹ về quyết định này.

hamas.jpg
Lực lượng Hamas phủ nhận thông tin sẵn sàng giải giáp ngay lập tức. Ảnh: NurPhoto.

Tuy nhiên, lực lượng Hamas phủ nhận "những tuyên bố bịa đặt" nói trên, khẳng định rằng lập trường của họ chỉ được truyền đạt thông qua các kênh chính thức.

"Những thông tin này (Hamas sẵn sàng giải giáp ngay lập tức) là vô căn cứ và nhằm mục đích bóp méo quan điểm và gây hoang mang dư luận", Hamas tuyên bố.

Ngày 3/10, Hamas đã đồng ý một phần với kế hoạch hòa bình cho Gaza của ông Trump, thể hiện sự sẵn sàng trao trả các con tin Israel còn sống và thi thể của những người đã khuất, cũng như chuyển giao quyền quản lý Gaza cho "một nhóm người Palestine độc ​​lập".

Mặc dù nhóm này không đề cập đến việc giải giáp vũ khí, nhưng một quan chức cấp cao của Hamas, Mousa Abu Marzook, đã giải thích thêm về vấn đề này với Al Jazeera ngay sau đó. Ông nói rằng Hamas sẽ chỉ "giao nộp vũ khí cho Nhà nước Palestine tương lai, và bất kỳ ai cai quản Gaza cũng sẽ có vũ khí trong tay".

Hamas đã bắt giữ khoảng 250 người làm con tin trong cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và châm ngòi cho chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel tại Gaza. Nhóm này được cho là vẫn đang giam giữ khoảng 50 con tin Israel, khoảng một nửa trong số họ được cho là vẫn còn sống.

