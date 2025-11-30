Lợi ích sức khỏe từ quả ớt

Ớt không chỉ là gia vị, còn giúp kiểm soát đường huyết, giảm đau khớp, làm đẹp da và nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên.

Quả ớt là một loại gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Ngoài tác dụng đem đến vị thơm ngon cay nồng cho món ăn, ớt còn có công dụng tốt cho sức khỏe.

Theo Đông y, các thực phẩm vị cay, đặc biệt là ớt cay nếu dùng nhiều quá có thể gây hao khí, làm tổn thương phần âm dẫn đến tổn thương tân dịch, khô họng, nhiệt miệng, táo bón; ảnh hưởng không tốt đến tạng phế gây ra ho khan và kích động nội nhiệt đặc biệt trên những người có thể chất âm hư, hỏa vượng.

Ăn cay quá độ có thể dẫn đến hao khí, tổn âm, là những tác động thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Chính vì vậy, khi sử dụng vị cay tốt nhất nên tùy vào thể chất từng người.

Với người tạng hàn có thể ăn nhiều hơn một chút để ôn dương, nhưng với người tạng nhiệt, âm hư, huyết nhiệt chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải, nếu xuất hiện các triệu chứng của nhiệt cần dừng ăn cay, đồng thời có những biện pháp thích hợp để lập lại cân bằng âm dương cho cơ thể.

Ớt là gia vị phổ biến trong bếp có khả năng trị bệnh thần kỳ. Ảnh minh hoạ/Internet

Ớt mang lại nhiều lợi ích trong y học hiện đại,chủ yếu nhờ hoạt chất capsaicin có tác dụng giảm đau, chống viêm, hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe tim mạch...

Chống bệnh tiểu đường

Một công trình nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tasmania, Úc vào năm 2011 cho thấy: Thường xuyên ăn ớt có thể giúp cơ thể kiểm soát được nồng độ insulin trong máu, điều này sẽ mang lại lợi ích cho người tiểu đường.

Theo nghiên cứu này, những người theo chế độ ăn uống có thêm ớt đã giảm được lượng đường trong máu hơn 60% so với những người không ăn. Đây quả là một tin tốt đối với những bệnh nhân tiểu đường.

Giảm đau khớp

Ớt là gia vị có chứa nhiều capsaicin-thành phần giúp ớt có vị cay nóng. Nhờ nó mà ớt có thể giúp giảm được các cơn đau bằng cách kích thích sức đề kháng của một số tế bào thần kinh. Các nhà khoa học ở trường King’s College, London cho biết, những người viêm khớp mà thường xuyên ăn ớt sẽ giảm được đáng kể các cơn đau hành hạ. Đó là lý do tại sao mà ngày nay nhiều hãng dược phẩm đã sử dụng capsaicin trong ớt để làm kem bôi da chống mụn và đau.

Giảm mỡ máu

Ớt cay không những hữu dụng đối với người bị phong hàn mà trong việc điều chỉnh mỡ máu cũng rất có tác dụng. Các nghiên cứu của nước ngoài đã cho thấy chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.

Ớt cay có những chất đặc biệt có thể đẩy nhanh sự trao đổi chất để đạt được hiệu quả đốt chất béo trong cơ thể, nên có tác dụng trong việc giảm béo. Chất này còn có thể thúc đẩy bài tiết hoóc môn nên cũng có tác dụng làm đẹp da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ đặc tính cay ấm và hoạt chất chống oxy hóa mạnh, ớt giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, sát trùng hiệu quả và kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Các vitamin và hợp chất chống oxy hóa trong ớt nâng cao khả năng phòng tránh bệnh tật, thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh.Đặc biệt, vitamin C và các flavonoid trong ớt còn giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây nên trong suốt quá trình phản ứng viêm.

Hỗ trợ giảm cân một cách bền vững

Ớt giúp tăng cường chuyển hóa mỡ thừa nhờ đặc tính cay nóng. Quá trình này kích thích nhu cầu tiêu thụ nước, giúp tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đồng thời, ớt còn tác động lên hệ thần kinh trung ương, thúc đẩy thận tăng tiết dịch để loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể.Ngoài ra, các nghiên cứu còn chứng minh rằng capsaicin giúp đốt cháy calo sau khi ăn thông qua quá trình sinh nhiệt (thermogenesis), hỗ trợ quá trình giảm cân mà không gây tác dụng phụ nguy hiểm.

Thúc đẩy sự thèm ăn và tiêu hóa

Ớt là một loại gia vị thông dụng ở Việt Nam. Ngoài tạo vị ngon cho món ăn, ớt còn giúp thúc đẩy tiết dịch tiêu hóa, thông qua đó kích thích sự thèm ăn của người dùng. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lạm dụng việc sử dụng ớt trong bữa ăn vì có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Lưu ý: Chọn mua ớt tươi, sạch, không hóa chất, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe; Ăn ớt vừa phải, tránh ăn quá cay làm ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày và ruột; Kết hợp ớt với các loại rau củ và thực phẩm giàu dinh dưỡng khác để tăng cường hiệu quả hấp thu...