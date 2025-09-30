Hà Nội

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình làm 6 người chết, 7 người bị thương

Ninh Bình rạng sáng nay 29/9 đã xảy ra một trận lốc xoáy kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trường Hân t/h

Sáng 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh về công tác phòng chống, ứng phó với bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

  • Theo báo cáo nhanh, vào khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng nay 29/9, đã xảy ra lốc xoáy kinh hoàng trên địa bàn một số xã của tỉnh Nam Định (cũ) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Lốc xoáy đã khiến 6 người chết (tại xã Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người); 7 người bị thương (Hải Thịnh 4 người, Quỹ Nhất 3 người). Có 10 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập; 10 nhà hư hỏng, tốc mái; 1 điểm trường học bị tốc mái (xã Kim Đông); 30 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt.

Ông Hoàng Mạnh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Quỹ Nhất, xác nhận trận giông lốc mạnh đã làm nhiều nhà trên địa bàn bị tốc mái, có 4 người trong gia đình gặp nạn, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Hiện, địa phương đang huy động tất cả các lực lượng chia thành nhiều nhóm tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu, sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu cho nhân dân.

Để ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão, trước khi bão đổ bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó. Đặc biệt, chuẩn bị các phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Vượt dòng nước lũ cứu người dân Nghệ An bị mắc kẹt giữa sông

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa cứu hộ thành công một người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết sau mưa lớn trong bão số 10.

Cụ thể, khoảng 11h15 ngày 29/9, trong lúc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra, Công an xã Bạch Hà phát hiện ông Nguyễn Đình Tý (SN 1977; ở xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà, Nghệ An) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực cầu Trù Sa. Tình huống xảy ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao và chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

14.jpg
Ông Nguyễn Đình Tý (thứ 3 từ trái sang) được đưa vào bờ an toàn.
Sống Khỏe

Bão Bualoi gây nhiều thiệt hại, Bộ Y tế gửi công điện khẩn cấp cứu bệnh nhân

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thuốc men và thiết bị y tế, bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã gửi công điện khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung.

Công điện nêu rõ, sáng 29/9, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Xã hội

Huế chi viện Quảng Trị khắc phục lưới điện sau bão số 10 Bualoi

Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 60 cán bộ, kỹ sư đã lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 10 Bualoi.

Ngày 29/9, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế cho biết, Đội xung kích của đơn vị đã lên đường hỗ trợ Quảng Trị khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 10 Bualoi.

dien-luc-hue-chi-vien-quang-tri-3.jpg
Đội xung kích điện lực Huế lên đường hỗ trợ Quảng Trị.
