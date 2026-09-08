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Số hóa - Xe

Loạt ôtô Mitsubishi tại Việt Nam được ưu đãi gần 100 triệu tháng 9/2026

Trong tháng 9/2026 hệ thống nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đồng loạt áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ (LPTB) lên đến 100%.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá & so sánh Misubishi Destinator với các đối thủ.

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, MMV triển khai gói ưu đãi phụ tùng thiết yếu lên đến 30% cho các chủ xe Mitsubishi làm dịch vụ, bảo dưỡng tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Đặc biệt, nhằm tri ân cột mốc 9 năm gắn bó và dẫn đầu phân khúc MPV động cơ đốt trong tại Việt Nam, MMV dành tặng thêm gói đặc quyền phụ tùng bổ sung cho các chủ sở hữu dòng xe Xpander.

Cụ thể: Dành cho tất cả khách hàng sử dụng xe Mitsubishi đều được ưu đãi 30% lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ, Lưỡi gạt mưa, dung dịch vệ sinh nội soi dàn lạnh chính hãng. Ưu đãi 15% lọc dầu động cơ, lốp xe, ắc quy, sá phanh, nước làm mát cùng các dung dịch vệ sinh hệ thống nhiên liệu xăng/diesel.

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Loạt ôtô Mitsubishi tại Việt Nam được ưu đãi gần 100 triệu tháng 9/2026.

Dành riêng cho khách hàng sử dụng xe Mitsubishi Xpander. Ưu đãi 30% dầu hộp số, lọc nhiên liệu. Chương trình áp dụng từ 28/8/2026 đến 30/9/2026.

Mẫu SUV 7 chỗ đa năng Destinator tiếp tục được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ (LPTB) tương đương 78 triệu đồng (tùy từng phiên bản). Với mức ưu đãi tốt nhất trong dải sản phẩm, Destinator mang đến lợi thế về tổng chi phí sở hữu cùng không gian 7 chỗ rộng rãi và tiện nghi dành cho gia đình trên mỗi chuyến đi.

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Xpander và Xpander Cross tiếp tục được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% LPTB (tương đương lên tới 70 triệu đồng) kèm quà tặng phiếu nhiên liệu.

Hai dòng xe Xpander và Xpander Cross tiếp tục được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% LPTB (tương đương lên tới 70 triệu đồng) kèm quà tặng phiếu nhiên liệu. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 95 triệu đồng.

Tiếp theo đó là dòng xe Mitsubishi Xforce với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở 3 phiên bản GLX, Luxury và Ultimate. Nhờ đó, khách hàng sẽ tiết kiệm số tiền từ 60-72 triệu đồng, tùy phiên bản.

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Mitsubishi Xforce với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở 3 phiên bản GLX, Luxury và Ultimate. Nhờ đó, khách hàng sẽ tiết kiệm số tiền từ 60-72 triệu đồng.

Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu, khách hàng chọn mua Attrage trong tháng 9 sẽ được hỗ trợ lên tới 100% LPTB và phiếu nhiên liệu, cùng quà tặng kèm camera lùi hoặc ăngten vây cá tuỳ phiên bản. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 48,5 triệu đồng, mang đến cơ hội sở hữu mẫu sedan đô thị tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức chi phí ban đầu tối ưu.

Toàn bộ các phiên bản All-New Triton được áp dụng mức ưu đãi 100% LPTB, giá trị quy đổi cao nhất lên đến 56 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản Triton GLX được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, đặc biệt thiết thực đối với những chủ xe di chuyển thường xuyên, ưu tiên tiêu chí tối ưu chi phí vận hành.

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