Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi ghế sau.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại Việt Nam lần này vì lỗi hàng thế thứ hai, bao gồm cả các mẫu xe lắp ráp và nhập khẩu từ Indonesia.

Mitsubishi Việt Nam chính thức triệu hồi các mẫu Mitsubishi Xpander và Xpander Cross vì lỗi hàng thế thứ hai có thể bị nứt gãy trong quá trình sử dụng. Sẽ có gần 5.100 chiếc Mitsubishi Xpander và Xpander Cross sẽ phải triệu hồi lần này, đáng quan tâm, số xe bị triệu hồi bao gồm cả xe có nguồn gốc từ nhập khẩu từ Indonesia và lắp ráp tại nhà máy ở Dĩ An, Tp Hồ Chí Minh (thuộc Bình Dương cũ).

Các mẫu Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phải triệu hồi có thời gian sản xuất từ 21/04/2022 đến ngày 01/02/2025. Theo lý giải của Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) gửi cơ quan chức năng, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do cơ cấu điều chỉnh của tựa lưng hàng ghế thứ hai bị nứt, dẫn đến giảm độ bền kết cấu của chi tiết khiến lưng ghế bị nứt trong quá trình sử dụng, làm tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho người sử dụng.

Theo Mitsubishi lỗi này được xác nhận bắt nguồn từ nhà cung cấp, khi các chi tiết lỗi (NG) bị trộn lẫn với các chi tiết đạt yêu cầu (OK). Đợt triêu hồi này được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại tất cả các đại lý chính thức của Mitsubishi Việt Nam, bắt đầu từ 18/5/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 18/4/2029, với thời gian kiểm tra và thay thế lưng ghế hết từ 20 phút cho đến 2 giờ 30 phút (nếu phải thay thế phụ tùng bị lỗi).

Ngoài ra, MMV cũng cho biết, tất cả các xe được sản xuất sau ngày 01/02/2025 đã được lắp khung tựa lưng hàng ghế thứ hai đạt yêu cầu và các xe Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xpander Cross nhập khẩu về Việt Nam có thời gian sản xuất sau ngày 01/02/2025 không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Đáng quan tâm MMV cho biết đối với các xe Mitsubishi được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không thuộc danh sách triệu hồi do Công ty công bố, khi khách hàng liên hệ, Công ty sẽ phối hợp với Mitsubishi Motors Corporation (MMC) để kiểm tra, xác nhận. Trường hợp xe thuộc diện thu hồi và có đề nghị khắc phục từ MMC, công ty sẽ thực hiện việc sửa chữa theo đúng chương trình đã công bố. Tuy nhiên, khả năng này coi như không đáng quan tâm khi mà Xpander là mẫu xe bình dân giá rẻ và muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải được sự cho phép của chính MMV (để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong bảo hành, bảo dưỡng và triệu hồi xe).