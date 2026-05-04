Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi ghế sau

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại Việt Nam lần này vì lỗi hàng thế thứ hai, bao gồm cả các mẫu xe lắp ráp và nhập khẩu từ Indonesia.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025.

Mitsubishi Việt Nam chính thức triệu hồi các mẫu Mitsubishi Xpander và Xpander Cross vì lỗi hàng thế thứ hai có thể bị nứt gãy trong quá trình sử dụng. Sẽ có gần 5.100 chiếc Mitsubishi Xpander và Xpander Cross sẽ phải triệu hồi lần này, đáng quan tâm, số xe bị triệu hồi bao gồm cả xe có nguồn gốc từ nhập khẩu từ Indonesia và lắp ráp tại nhà máy ở Dĩ An, Tp Hồ Chí Minh (thuộc Bình Dương cũ).

4-2531.jpg
Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi ghế sau.

Các mẫu Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phải triệu hồi có thời gian sản xuất từ 21/04/2022 đến ngày 01/02/2025. Theo lý giải của Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) gửi cơ quan chức năng, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do cơ cấu điều chỉnh của tựa lưng hàng ghế thứ hai bị nứt, dẫn đến giảm độ bền kết cấu của chi tiết khiến lưng ghế bị nứt trong quá trình sử dụng, làm tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho người sử dụng.

2-8655.jpg

Theo Mitsubishi lỗi này được xác nhận bắt nguồn từ nhà cung cấp, khi các chi tiết lỗi (NG) bị trộn lẫn với các chi tiết đạt yêu cầu (OK). Đợt triêu hồi này được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại tất cả các đại lý chính thức của Mitsubishi Việt Nam, bắt đầu từ 18/5/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 18/4/2029, với thời gian kiểm tra và thay thế lưng ghế hết từ 20 phút cho đến 2 giờ 30 phút (nếu phải thay thế phụ tùng bị lỗi).

3-129.jpg

Ngoài ra, MMV cũng cho biết, tất cả các xe được sản xuất sau ngày 01/02/2025 đã được lắp khung tựa lưng hàng ghế thứ hai đạt yêu cầu và các xe Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xpander Cross nhập khẩu về Việt Nam có thời gian sản xuất sau ngày 01/02/2025 không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

5-3401.jpg
Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xpander Cross nhập khẩu về Việt Nam có thời gian sản xuất sau ngày 01/02/2025 không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Đáng quan tâm MMV cho biết đối với các xe Mitsubishi được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không thuộc danh sách triệu hồi do Công ty công bố, khi khách hàng liên hệ, Công ty sẽ phối hợp với Mitsubishi Motors Corporation (MMC) để kiểm tra, xác nhận. Trường hợp xe thuộc diện thu hồi và có đề nghị khắc phục từ MMC, công ty sẽ thực hiện việc sửa chữa theo đúng chương trình đã công bố. Tuy nhiên, khả năng này coi như không đáng quan tâm khi mà Xpander là mẫu xe bình dân giá rẻ và muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải được sự cho phép của chính MMV (để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong bảo hành, bảo dưỡng và triệu hồi xe).

#Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi #Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tại việt Nam #Mitsubishi Xpander và Xpander Cross lỗi ghế sau #giá xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross #Mitsubishi Motor Việt Nam #Mitsubishi

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Cận cảnh Mitsubishi Xpander HEV 2026 từ 756 triệu sắp về Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026), Mitsubishi đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV 7 chỗ Xpander Hybrid 2026 với nhiều cải tiến.

1-7461.jpg
Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok, Thái Lan, Xpander Hybrid 2026 được phân phối song song với biến thể Xpander Cross Hybrid. Mẫu xe MPV cỡ nhỏ này tiếp tục giữ nguyên kích thước đặc trưng trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, phù hợp với nhiều điều kiện đường sá.
3-5088.jpg
Về vận hành, Mitsubishi Xpander HEV 2026 mới sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên cho công suất 95 mã lực và mô-tơ điện mạnh 116 PS, tạo ra mô-men xoắn lên tới 255 Nm.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Xpander và Xforce dẫn đầu top ôtô động cơ đốt trong tháng 11

Mitsubishi Xpander đạt doanh số 2,234 xe bán ra tháng 11/2025, Xforce bám đuổi sát nút với 2,203 xe, dẫn đầu top ôtô động cơ đốt trong tháng 11/2025.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator hoàn toàn mới.

Cụ thể trong tháng 11/2025 vừa qua, Mitsubishi Xpander bán ra 2.234 chiếc, dù giảm 15,5% so với tháng trước nhưng vẫn giúp mẫu MPV này giữ vững vị trí số 1. Đây cũng là mẫu xe động cơ đốt trong có lượng bán ra cao nhất thị trường Việt Nam kể từ đầu năm 2025 đến nay với 17.316 chiếc.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Xpander và Xforce tại Việt Nam giảm tới 100% phí trước bạ

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa tung ưu đãi tháng 12/2025 với chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ cho nhiều dòng xe, đáng chú ý nhất là bộ đôi Xpander và Xforce.

Video: Đánh giá Mitsubishi Destinator 2026 mới ra mắt Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút cuối năm với hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn từ các hãng xe. Giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt này, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đã quyết định "chơi lớn" khi tung ra chính sách ưu đãi cực khủng cho gần như toàn bộ chuỗi sản phẩm của hãng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới