Cộng đồng trẻ

Loạt hot girl đình đám đu trend thuê trạm tỷ chụp ảnh

Huyền Diệu, Ciin và Hoài Thu là 3 hot girl gần đây đã 'đu trend thuê trạm tỷ chụp ảnh và cho ra đời những bộ ảnh 'để đời' với phong cách thời trang ấn tượng.

Trầm Phương
Trào lưu thuê "trạm tỷ" để chụp ảnh đang càn quét mạng xã hội Việt Nam, thu hút sự tham gia của đông đảo giới trẻ và các KOL/Hot Girl đình đám. Điểm đặc biệt của trào lưu này là mang đến những bức ảnh đời thường nhưng có thần thái, góc chụp như của ngôi sao tại sân bay hay sự kiện, mà người được chụp không cần tạo dáng cầu kỳ. (Ảnh: IGNV)
"Trạm tỷ" ban đầu là thuật ngữ chỉ những người thuộc cộng đồng fan chuyên chụp ảnh và theo sát các nghệ sĩ nổi tiếng (thường là Kpop/Cpop). Các trạm tỷ này nổi tiếng với khả năng bắt khoảnh khắc tự nhiên, canh chỉnh ánh sáng và góc chụp từ xa một cách cực kỳ chuyên nghiệp, tạo ra những bức ảnh chất lượng cao và có "hơi thở" của ảnh tạp chí. (Ảnh: IGNV)
Trang phục và thần thái chính là chìa khóa để bộ ảnh "trạm tỷ" thành công. Xuất hiện với set đồ cực cool ngầu, cô nàng Huyền Diệu khiến người đối diện cảm giác như một idol thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc vàng óng ả, uốn xoăn nhẹ kết hợp với áo croptop trắng và khoác da tạo nên tổng thể "girl-crush" cực kỳ nổi bật. Cô nàng hoàn thiện set đồ bằng đôi giày bệt chunky kết hợp tất cao cổ trắng, vừa cá tính lại vừa khoe khéo đôi chân dài. (Ảnh: IGNV)
Bùi Thảo Ly (Ciin), hot TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi và từng được ví như "Lisa Việt Nam", lại mang đến một vibe đường phố bụi bặm hơn. (Ảnh: IGNV)
Ciin chọn item kinh điển là áo khoác denim oversized. Chiếc áo khoác khoác hờ vai, để lộ áo liền thân màu đen bên trong. Bộ đồ toát lên vẻ năng động, khỏe khoắn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo phối cùng quần short đen, giày bốt cao cổ và tất trắng. Phụ kiện như dây chuyền bạc và chiếc túi đeo vai đính đinh tán làm tăng thêm chất "ngầu" cho tổng thể. Đặc biệt, chiếc mũ lưỡi trai là phụ kiện thường thấy của phong cách idol sân bay. (Ảnh: IGNV)
Các bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc cô nàng đang nghe nhạc, chỉnh tai nghe hoặc nhìn xa xăm, toát lên vẻ phóng khoáng, cool ngầu đậm chất dancer. (Ảnh: IGNV)
Hot girl Nguyễn Thị Hoài Thu, người từng gây chú ý với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ", xuất hiện với diện mạo khác lạ, bí ẩn và cá tính hơn hẳn trong bộ ảnh này. (Ảnh: Tiktok @hthuu_)
Hoài Thu chọn all-black đậm chất rock-chic và Y2K. Outfit gồm áo cổ lọ đen, quần short jean đen và áo khoác lửng. Điểm nhấn đắt giá nhất là chiếc thắt lưng đinh tán bản to, kết hợp với các chi tiết kim loại trên quần short, tạo nên một tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ. (Ảnh: Tiktok @hthuu_)
Hoài Thu tập trung vào biểu cảm lạnh lùng, bước đi dứt khoát, tạo cảm giác như đang trên đường ra sân bay hoặc tham gia một sự kiện thời trang quan trọng. (Ảnh: Tiktok @hthuu_)
Trầm Phương
