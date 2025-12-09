Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều đặc biệt về đám cưới xa hoa của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Cộng đồng trẻ

Điều đặc biệt về đám cưới xa hoa của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Đám cưới fashionista Tiên Nguyễn gây chú ý với mức đầu tư khủng, đặc biệt là không gian tiệc cưới được thiết kế công phu, phong cách như vườn địa đàng.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Đám cưới của ái nữ "vua hàng hiệu" Tiên Nguyễn và chồng doanh nhân người Dubai Justin Cohen, diễn ra vào ngày 7/12/2025 tại TP.HCM, đã trở thành một sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và truyền thông. (Ảnh: Hacchic Couture)
Đám cưới của ái nữ "vua hàng hiệu" Tiên Nguyễn và chồng doanh nhân người Dubai Justin Cohen, diễn ra vào ngày 7/12/2025 tại TP.HCM, đã trở thành một sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và truyền thông. (Ảnh: Hacchic Couture)
Không chỉ gây choáng ngợp bởi sự xa hoa, đám cưới còn chứa đựng nhiều chi tiết độc đáo và lãng mạn, đặc biệt là không gian tiệc cưới được ví như "Vườn địa đàng" cổ tích. (Ảnh: Hacchic Couture)
Không chỉ gây choáng ngợp bởi sự xa hoa, đám cưới còn chứa đựng nhiều chi tiết độc đáo và lãng mạn, đặc biệt là không gian tiệc cưới được ví như "Vườn địa đàng" cổ tích. (Ảnh: Hacchic Couture)
Tiệc cưới chính của Tiên Nguyễn và Justin Cohen được tổ chức tại một trong những trung tâm hội nghị - sự kiện cao cấp và có quy mô lớn bậc nhất TP.HCM. Địa điểm này sở hữu diện tích rộng, có khả năng đón tới hàng nghìn khách mời. (Ảnh: Hacchic Couture)
Tiệc cưới chính của Tiên Nguyễn và Justin Cohen được tổ chức tại một trong những trung tâm hội nghị - sự kiện cao cấp và có quy mô lớn bậc nhất TP.HCM. Địa điểm này sở hữu diện tích rộng, có khả năng đón tới hàng nghìn khách mời. (Ảnh: Hacchic Couture)
Toàn bộ không gian tiệc cưới được trang hoàng theo phong cách "Vườn địa đàng" ngập tràn hoa tươi, với tông màu chủ đạo là trắng - hồng, cam, đỏ. (Ảnh: Hacchic Couture)
Toàn bộ không gian tiệc cưới được trang hoàng theo phong cách "Vườn địa đàng" ngập tràn hoa tươi, với tông màu chủ đạo là trắng - hồng, cam, đỏ. (Ảnh: Hacchic Couture)
Sân khấu, hệ thống đèn, bàn tiệc được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh sang trọng, lãng mạn nhưng vẫn rất mềm mại, đúng tinh thần mà cô dâu Tiên Nguyễn yêu thích. (Ảnh: Facebook Lương Thùy Linh)
Sân khấu, hệ thống đèn, bàn tiệc được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh sang trọng, lãng mạn nhưng vẫn rất mềm mại, đúng tinh thần mà cô dâu Tiên Nguyễn yêu thích. (Ảnh: Facebook Lương Thùy Linh)
Hình cưới lãng mạn của cặp đôi với những khoảnh khắc ngọt ngào cũng được bày trí trang trọng khắp trung tâm tiệc cưới. (Ảnh: Hacchic Couture)
Hình cưới lãng mạn của cặp đôi với những khoảnh khắc ngọt ngào cũng được bày trí trang trọng khắp trung tâm tiệc cưới. (Ảnh: Hacchic Couture)
Phong cách tiệc cưới khiến nhiều người liên tưởng đến những kiến trúc Phục Hưng xưa. Đây là phong cách có từ thế kỷ 14 đến 17 ở châu Âu, hồi sinh các giá trị của Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhấn mạnh tính đối xứng, tỷ lệ, hình học và sự hài hòa, sử dụng các yếu tố như cột, vòm bán nguyệt, mái vòm... (Ảnh: Facebook Giang Nguyen)
Phong cách tiệc cưới khiến nhiều người liên tưởng đến những kiến trúc Phục Hưng xưa. Đây là phong cách có từ thế kỷ 14 đến 17 ở châu Âu, hồi sinh các giá trị của Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhấn mạnh tính đối xứng, tỷ lệ, hình học và sự hài hòa, sử dụng các yếu tố như cột, vòm bán nguyệt, mái vòm... (Ảnh: Facebook Giang Nguyen)
Cô dâu Tiên Nguyễn xuất hiện lộng lẫy như nàng công chúa trong bộ váy cưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ cùng bộ trang sức kim cương lấp lánh trên tay và cổ. Chú rể Justin lịch lãm trong bộ tuxedo. (Ảnh: Facebook Giang Nguyen)
Cô dâu Tiên Nguyễn xuất hiện lộng lẫy như nàng công chúa trong bộ váy cưới tinh xảo, đính kết tỉ mỉ cùng bộ trang sức kim cương lấp lánh trên tay và cổ. Chú rể Justin lịch lãm trong bộ tuxedo. (Ảnh: Facebook Giang Nguyen)
Khu vực để khách tham dự chụp ảnh check-in, lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của cặp đôi được trang trí bởi hoa tươi, với hệ thống ánh sáng lung linh. (Ảnh: @ruberryrum)
Khu vực để khách tham dự chụp ảnh check-in, lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của cặp đôi được trang trí bởi hoa tươi, với hệ thống ánh sáng lung linh. (Ảnh: @ruberryrum)
Trầm Phương (Tổng hợp)
#đám cưới #tỷ phú #Tiên Nguyễn #Justin Cohen #TP.HCM #lễ cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT