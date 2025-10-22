Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài vật kỳ lạ gắn với truyền thuyết về nàng tiên cá

Giải mã

Loài vật kỳ lạ gắn với truyền thuyết về nàng tiên cá

Lợn biển Tây Ấn (Trichechus manatus) là sinh vật hiền lành sống dưới nước, gắn liền với nhiều truyền thuyết về nàng tiên cá của người cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Là loài thú có vú sống dưới nước. Lợn biển thở bằng phổi, phải ngoi lên mặt nước sau mỗi vài phút để lấy không khí. Ảnh: Pinterest.
Là loài thú có vú sống dưới nước. Lợn biển thở bằng phổi, phải ngoi lên mặt nước sau mỗi vài phút để lấy không khí. Ảnh: Pinterest.
Có cơ thể tròn trịa và đuôi giống mái chèo. Cấu trúc cơ thể giúp chúng di chuyển nhẹ nhàng trong nước, đặc biệt là ở vùng ven biển và sông ngòi. Ảnh: Pinterest.
Có cơ thể tròn trịa và đuôi giống mái chèo. Cấu trúc cơ thể giúp chúng di chuyển nhẹ nhàng trong nước, đặc biệt là ở vùng ven biển và sông ngòi. Ảnh: Pinterest.
Ăn chay hoàn toàn. Lợn biển chỉ ăn cỏ biển, rong và thực vật thủy sinh, mỗi ngày tiêu thụ lượng thức ăn bằng 10% trọng lượng cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Ăn chay hoàn toàn. Lợn biển chỉ ăn cỏ biển, rong và thực vật thủy sinh, mỗi ngày tiêu thụ lượng thức ăn bằng 10% trọng lượng cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Không có kẻ thù tự nhiên. Chúng hiếm khi bị săn bởi động vật khác, nhưng thường gặp nguy hiểm do va chạm với tàu thuyền. Ảnh: Pinterest.
Không có kẻ thù tự nhiên. Chúng hiếm khi bị săn bởi động vật khác, nhưng thường gặp nguy hiểm do va chạm với tàu thuyền. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ di chuyển rất chậm. Lợn biển thường chỉ bơi khoảng 5 km/h, nhưng có thể tăng tốc ngắn hạn khi bị đe dọa. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ di chuyển rất chậm. Lợn biển thường chỉ bơi khoảng 5 km/h, nhưng có thể tăng tốc ngắn hạn khi bị đe dọa. Ảnh: Pinterest.
Từng bị nhầm là nàng tiên cá. Các thủy thủ thời xưa kể rằng họ thấy “người cá”, thực ra là lợn biển đang nổi lên mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Từng bị nhầm là nàng tiên cá. Các thủy thủ thời xưa kể rằng họ thấy “người cá”, thực ra là lợn biển đang nổi lên mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ khá cao. Trong điều kiện tự nhiên, lợn biển có thể sống hơn 60 năm, đặc biệt nếu không bị tác động bởi con người. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ khá cao. Trong điều kiện tự nhiên, lợn biển có thể sống hơn 60 năm, đặc biệt nếu không bị tác động bởi con người. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia vùng Caribe đã ban hành luật bảo vệ lợn biển khỏi nạn săn bắt và ô nhiễm. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia vùng Caribe đã ban hành luật bảo vệ lợn biển khỏi nạn săn bắt và ô nhiễm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Loài vật kỳ lạ gắn với truyền thuyết nàng tiên cá #Lợn biển Tây Ấn và đặc điểm sinh học #Chế độ ăn chay của lợn biển #Nguy cơ và bảo vệ loài lợn biển #Vai trò trong truyền thuyết và lịch sử hàng hải #Ảnh hưởng của con người đến lợn biển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT