5 loại rau càng rẻ, càng dễ ngậm hóa chất

Kinh doanh

5 loại rau càng rẻ, càng dễ ngậm hóa chất

Theo kinh nghiệm của nhiều tiểu thương, một số loại rau giá quá thấp so với mặt bằng chợ, rất có thể là lứa bị phun thuốc kích lớn, thuốc trừ sâu liều cao.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Các loại rau họ cải như cải xanh, cải ngọt, cải thìa có vòng đời ngắn, chỉ 20–30 ngày là có thể thu hoạch. Vì vậy, một số người trồng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liên tục để phòng sâu bệnh, thậm chí phun sát ngày thu hoạch. Ảnh: Internet
Vì vậy, nếu bó cải lá xanh bóng bất thường, phiến lá dày cứng, cuống phình, bó to đều như khuôn, giá rẻ hơn các hàng bên cạnh, nên cân nhắc. Cải sạch thường có lá xanh tự nhiên, hơi nhám, kích thước không đều. Ảnh: Internet
Do sinh trưởng nhanh, dễ trồng nên nhiều người lạm dụng phân đạm, thuốc kích thích tăng trưởng để rau mập, xanh, bán được nhanh. Ảnh: Internet
Rau muống thân to, lá xanh bóng bất thường có thể là dấu hiệu tồn dư hóa chất vượt ngưỡng cho phép. Rau an toàn thường thân nhỏ hơn, có vài vết sâu hoặc lá bị côn trùng cắn nhẹ. Ảnh: Internet
Hành lá thân mềm, dễ bị rệp và sâu bệnh, nên một số nơi sử dụng thuốc kích bóng và giữ tươi. Ảnh: VOV
Hành lá giá rẻ bất thường hoặc cọng xanh đậm bóng là dấu hiệu dùng kích lá hoặc phân bón lá quá liều. Ảnh: VOV
Rau ngót bị phun thuốc thường lá dày cộm, màu xanh đậm ngả bóng, cọng non nhưng lại cứng. Khi vò lá không thấy mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Internet
Trong khi đó, rau ngót sạch lá mỏng, màu xanh nhạt hơn, đôi khi vẫn có đốm nhỏ do sâu gây ra. Ảnh: VOV
Cần tây bị phun thuốc hoặc tăng trưởng nhanh thường thân phình, giòn, lá xanh óng. Khi ngửi sẽ thấy mùi hơi nồng kiểu hóa chất. Ảnh: Internet
Cần tây sạch thân nhỏ, màu xanh hơi ngả vàng nhẹ, mùi thơm tự nhiên. Ảnh: Internet
#Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu trên rau #Dấu hiệu rau bị phun hóa chất #Rau an toàn và rau chứa hóa chất #Ảnh hưởng của phân bón và thuốc kích thích #Nhận biết rau sạch qua đặc điểm hình thái #rau sạch tại nhà

