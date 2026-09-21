Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cái chết của nhà thám hiểm liều mình khám phá sông Niger năm 1806

Cuối thế kỷ XVIII, Mungo Park một mình tiến sâu vào Tây Phi để tìm con sông Niger, mở ra một trong những cuộc thám hiểm ly kỳ nhất thời đại.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sinh năm 1771 tại Scotland, Mungo Park vốn được đào tạo về y khoa nhưng nhanh chóng bị cuốn hút bởi những vùng đất mà người châu Âu khi ấy còn biết rất ít. Năm 1795, ở tuổi 23, ông nhận nhiệm vụ của Hiệp hội African tiến vào nội địa Tây Phi để tìm hiểu dòng chảy của sông Niger, một trong những con sông lớn nhất châu Phi.

Ảnh: q-files

Park bắt đầu hành trình từ vùng sông Gambia và đi sâu về phía Đông. Đây không phải chuyến đi dành cho những người yếu đuối. Ông phải đối mặt với bệnh tật, khí hậu khắc nghiệt, thiếu lương thực, những nguy hiểm trên đường đi và từng bị bắt giữ. Sau nhiều tháng gian nan, ngày 21/7/1796, Park nhìn thấy sông Niger tại khu vực gần Segou, thuộc Mali ngày nay.

Đối với người châu Âu đương thời, đây là một phát hiện địa lý quan trọng. Tuy nhiên, cần hiểu rằng Park không phải người “phát hiện” Niger theo nghĩa con sông chưa từng được con người biết đến. Các cộng đồng sinh sống tại Tây Phi đã biết, sử dụng và giao thương dọc theo dòng sông từ rất lâu. Giá trị chuyến đi của Park nằm ở việc ông cung cấp cho giới địa lý châu Âu những thông tin và ghi chép trực tiếp về một phần dòng sông.

Ảnh: posterazzi

Điều đáng kinh ngạc là Park chỉ có thể đi dọc theo Niger một đoạn tương đối ngắn trước khi buộc phải quay trở lại. Sau hơn hai năm xa quê, ông trở về Anh vào cuối năm 1797. Cuốn Những chuyến du hành vào các vùng nội địa châu Phi (Travels in the Interior Districts of Africa), xuất bản năm 1799, kể lại chuyến đi và nhanh chóng trở thành một tác phẩm du ký nổi tiếng.

Nhưng Park chưa dừng lại. Năm 1805, ông trở lại Tây Phi với một đoàn thám hiểm lớn hơn, lần này quyết tâm tiếp tục hành trình dọc Niger. Chuyến đi nhanh chóng biến thành thảm họa. Bệnh tật, đặc biệt là sốt và kiết lỵ, khiến phần lớn những người đi cùng ông thiệt mạng. Park tiếp tục di chuyển trên sông Niger cùng một số người còn lại.

Ảnh: meisterdrucke

Năm 1806, tin tức về cái chết của Park mới dần được xác nhận. Theo những thông tin được truyền lại sau đó, ông và các đồng đội đã thiệt mạng trên sông Niger tại khu vực Bussa, nay thuộc Nigeria. Khi đó, ông mới 35 tuổi.

Cuộc đời Mungo Park vì thế chỉ kéo dài ngắn ngủi, nhưng câu chuyện về ông lại trở thành một phần nổi bật của lịch sử thám hiểm châu Phi. Những ghi chép của Park vừa là tài liệu địa lý có giá trị, vừa phản ánh cách người châu Âu cuối thế kỷ XVIII nhìn nhận Tây Phi. Ngày nay, hành trình của ông cũng được xem xét trong bối cảnh rộng hơn của lịch sử khám phá, thương mại và sự mở rộng ảnh hưởng của châu Âu tại châu Phi.

Điều còn lại sau những chuyến đi của Park không chỉ là những đường nét trên bản đồ, mà còn là câu chuyện về một người đã tiến vào một thế giới xa lạ với một chiếc la bàn, vài vật dụng cá nhân và quyết tâm tìm đến dòng sông mà ông chưa từng nhìn thấy.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Mungo Park #Khám phá châu Phi #Sông Niger #Thám hiểm lịch sử #Lịch sử châu Phi

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí mật 1.500 năm của những quả cầu bí ẩn ở Trung Mỹ

Những quả cầu đá gần như hoàn hảo giữa rừng nhiệt đới Costa Rica đã khiến giới khảo cổ tranh luận suốt nhiều thập kỷ.

Nằm chủ yếu tại vùng đồng bằng sông Diquís ở miền Nam Costa Rica, những quả cầu đá này là di tích của các xã hội bản địa thời tiền Colombo, có niên đại khoảng năm 500–1500. Bốn khu khảo cổ tiêu biểu gồm Finca 6, Batambal, El Silencio và Grijalba-2 đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2014. Các quả cầu có đường kính từ khoảng 0,7 đến 2,57 m, nổi bật bởi hình dạng tròn gần như hoàn hảo và cách chúng từng được bố trí trong các khu định cư.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hơn 1.000 năm trước, người Viking đến Mỹ, họ đã đi xa đến đâu?

Hơn một thiên niên kỷ trước Columbus, những con thuyền Viking đã vượt Đại Tây Dương và để lại dấu tích bí ẩn trên đất Bắc Mỹ.

Khoảng năm 1000, các thủy thủ Bắc Âu từ Greenland đã vượt qua Đại Tây Dương và tiến tới những vùng đất mà các saga (sử thi tự sự) Iceland gọi là Vinland. Ngày nay, bằng chứng khảo cổ chắc chắn nhất về sự hiện diện của người Norse ở Bắc Mỹ nằm tại L’Anse aux Meadows, cực Bắc đảo Newfoundland của Canada. Di tích này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1978.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những bí mật khoa học ẩn trong tranh cổ hàng trăm năm

Những bức tranh hàng trăm năm tuổi có thể lưu giữ manh mối về hành vi động vật, thực vật và hệ sinh thái mà khoa học hiện đại chỉ xác nhận rất lâu sau đó.

Các nhà khoa học vốn quen tìm kiếm dữ liệu trong hóa thạch, mẫu vật bảo tàng, DNA cổ hay những ghi chép lịch sử. Nhưng một nguồn tư liệu ít được chú ý hơn lại nằm ngay trên những bức tranh treo trong viện bảo tàng.

Nghệ sĩ từ nhiều thế kỷ trước thường quan sát thiên nhiên rất kỹ. Một số tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp của cây cối và động vật mà còn ghi lại mối quan hệ sinh thái thực sự tồn tại ngoài tự nhiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới