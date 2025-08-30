Loại lá rụng đầy vườn ở Việt Nam, ra nước ngoài 2 triệu đồng/kg

Hà Nội

Ít ai ngờ, thứ lá rụng đầy vườn đến mức chẳng mấy ai buồn nhặt ở Việt Nam lại được xem là “gia vị vàng”, có giá bán tới 2 triệu đồng/kg. 

Ở nhiều vùng quê Việt Nam, lá nguyệt quế chỉ là thứ cây bụi xanh, rụng đầy góc vườn mà ít người để ý. Ảnh: Internet
Ít ai ngờ, những chiếc lá tưởng bỏ đi ấy lại mang trong mình hương thơm đặc biệt, đủ sức chinh phục những căn bếp khó tính nhất ở nước ngoài. Ảnh: Internet
Tại Việt Nam, lá nguyệt quế khô được bán phổ biến trong các cửa hàng nông sản và trên các sàn thương mại điện tử, giá giá 50.000-80.000 đồng/100g (tương đương 500.000 - 800.000 đồng/kg). Ảnh: Internet
Trong khi đó tại Mỹ, giá loại gia vị này có thể dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/kg, tùy chất lượng và thương hiệu. Ảnh: Internet
Cây nguyệt quế thường mọc tự nhiên trong những khu vườn nhỏ, trên triền đồi hay dọc theo những con suối có độ ẩm cao. Ảnh: Cây xanh Lâm Đồng
Lá nguyệt quế mọc so le, bề mặt lá dày, mịn, xanh sẫm, hình mác và có mép lá hơi gợn sóng. Ảnh: IndianFoods
Vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng giá trị thực sự của lá nguyệt quế nằm ở mùi hương tinh tế: dịu nhẹ, dễ chịu, vừa giúp tinh thần thư giãn vừa mang đến vị đặc trưng cho món ăn. Ảnh: Internet
Lá nguyệt quế có thể thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, để đạt được hương vị đậm sâu nhất, lá cần phơi khô từ 48 – 72 giờ sau khi hái. Ảnh: Internet
Chỉ một hoặc hai lá nhỏ bỏ vào nồi canh, nước hầm, món kho hay khi ướp thịt, hương thơm đủ lan tỏa và tạo vị riêng biệt. Ảnh: GiaviViet
Ngoài ẩm thực, lá nguyệt quế còn được sử dụng để chiết xuất tinh dầu làm nguyên liệu sản xuất nước hoa, xà phòng...Ảnh: Huyenhashop
Nhờ vậy, nhu cầu tiêu thụ lá nguyệt quế trên thế giới ngày một tăng cao, kéo theo giá trị kinh tế vượt xa suy nghĩ của nhiều người. Ảnh: Internet
