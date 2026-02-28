Thường xuyên ăn tỏi sống có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn tỏi sống là thói quen cực kỳ tốt cho sức khỏe, thậm chí tỏi còn được ví như một loại "kháng sinh tự nhiên".

Tỏi sống không chỉ là một loại gia vị làm tăng hương vị cho bữa cơm gia đình, mà còn là một kho báu dược tính mà thiên nhiên ban tặng. Việc duy trì thói quen ăn một ít tỏi sống mỗi ngày là một khoản đầu tư thông minh và rẻ tiền cho sức khỏe lâu dài.

Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho,... Thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides. Ngoài ra, trong tỏi còn có hàm lượng cao germanium và selen. Đặc biệt, hàm lượng germanium trong tỏi cao hơn so với các dược liệu như nhân sâm, trà xanh, trà đỏ,...

Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin, có nhiều công dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là khi ăn sống.

Phòng và điều trị cảm cúm

Ăn tỏi sống có thể giúp cơ thể chống lại những cơn cảm lạnh thông thường bởi tính sát khuẩn trong loại củ này rất mạnh. Không những thế, tính ấm của tỏi còn giúp khử hàn ẩm và loại trừ tác nhân gây ho.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trong tỏi có Allicin - một thành phần rất tốt để trị bệnh cảm cúm hiệu quả. Chất này sẽ giúp giảm nghẹt mũi, làm long đờm, giảm ho và khiến người bệnh cảm thấy dễ thở hơn. Vì thế, vào thời điểm bị cúm, hãy ăn tỏi sống để giảm ho và tăng cường hệ miễn dịch từ đó giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Điều đặc biệt về tác dụng khi ăn tỏi sống đối với sức khỏe mà chúng ta không thể bỏ qua đó là nó có thể giúp ngăn chặn sự tổng hợp chất gây ung thư và ức chế sự phát triển tế bào ung thư. Hợp chất allicin của củ tỏi có thể giúp làm chậm hoặc dừng sự phát triển của tế bào ung thư.

Cải thiện chức năng xương khớp

Trong tỏi có chứa vitamin C, B6, mangan, kẽm,... đều là các chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của hệ xương. Đặc biệt, các enzyme, lượng mangan cao và chất chống oxy hóa trong tỏi còn giúp ích cho sự hình thành, hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Đặc biệt, đối với người bị bệnh xương khớp gây đau nhức thì giảm đau bằng cách ăn tỏi sống sẽ rất tốt.

Ngoài ra, tác dụng khi ăn tỏi sống mỗi ngày còn là tăng nội tiết tố estrogen nhờ đó làm chậm quá trình loãng xương ở phụ nữ. Khi nồng độ estrogen thấp thì cũng có nghĩa là mật độ xương giảm và nguy cơ loãng xương tăng nên không thể chối cãi các lợi ích mà củ tỏi sống mang lại.

Phòng ngừa các bệnh tim mạch

Khi cơ thể tăng cholesterol xấu không những làm tăng nguy cơ với bệnh tim mà còn tạo cơ hội cho chất béo phát triển và lắng đọng trong mạch máu. Hậu quả của nó chính là sự suy giảm lưu lượng máu và đột quỵ. Tỏi có khả năng giảm cholesterol xấu khoảng 10 - 15% nên nó cũng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, đặc tính chống đông của tỏi còn giúp giảm đau tim và nguy cơ xuất huyết não.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ

Tỏi chứa các chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Bên cạnh đó, tỏi có thể giúp cải thiện lưu thông máu đến não, điều này có thể giúp bảo vệ tế bào não khỏi những tổn thương.

Giải độc

Theo một số nghiên cứu, tiêu thụ tỏi đúng cách có thể giúp quá trình giải độc trong cơ thể tốt hơn bằng cách tăng cường hoạt động của một số enzyme tham gia vào các con đường giải độc.

Điều này có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố và có khả năng giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến độc tố.

Ăn tỏi sống đúng cách

Mặc dù tỏi sống rất tốt, nhưng không phải cứ ăn thật nhiều là sẽ hiệu quả. Việc ăn tỏi cũng cần có "nghệ thuật" để cơ thể hấp thụ tốt nhất và tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

Đừng bao giờ nuốt chửng cả tép tỏi. Hãy băm nhỏ hoặc đập dập tép tỏi và để ngoài không khí khoảng 10- 15 phút để giải phóng lượng allicin và các hợp chất có lợi.

Mỗi ngày, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ từ 1 đến 2 tép tỏi (khoảng 2-5g). Ăn quá nhiều tỏi sống có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây ợ nóng, đầy hơi hoặc thậm chí là tiêu chảy.

Cuối cùng, hãy lưu ý đến những đối tượng đặc thù. Do đặc tính làm loãng máu, những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật nên hạn chế ăn tỏi sống. Những người có bệnh lý về mắt hoặc đang bị sốt cao cũng cần cẩn trọng theo quan niệm của y học cổ truyền.

