Bệnh nhân nữ 56 tuổi loét dạ dày nặng vì uống nước chanh buổi sáng

Bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày do thói quen uống nước chanh khi bụng đói, cảnh báo về nguy cơ từ các trào lưu chăm sóc sức khỏe trên mạng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ và nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày, kèm nôn nhiều, mệt mỏi.

Khai thác bệnh sử cho thấy, vì mong muốn giảm cân và "thanh lọc cơ thể" theo các chia sẻ trên mạng xã hội, bệnh nhân đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Bệnh nhân không nghĩ rằng thói quen này lại gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa.

Kết quả nội soi dạ dày cho thấy niêm mạc dạ dày viêm loét nặng, có điểm chảy máu, kèm theo tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản. Các bác sĩ nhận định, việc thường xuyên đưa một lượng axit đậm đặc từ chanh vào dạ dày lúc đói đã làm bào mòn lớp niêm mạc vốn đã suy yếu theo tuổi, tạo điều kiện hình thành ổ loét và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa. May mắn, bệnh nhân đến viện kịp thời, được can thiệp cầm máu và điều trị nội khoa tích cực nên tình trạng dần ổn định.

Theo các bác sĩ, cơ thể mỗi người có đặc điểm khác nhau, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày thường suy giảm. Việc sử dụng các loại nước có tính axit mạnh khi bụng rỗng có thể làm tăng nguy cơ viêm loét, đau dạ dày và biến chứng chảy máu.

Bệnh nhân bị loét dạ dày chảy máu do uống nước cốt chanh mỗi ngày, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện. Ảnh baothanhhoa.vn

Thời gian gần đây, trào lưu uống nước cốt chanh liều cao vào buổi sáng khi bụng đói để thanh lọc cơ thể, thải độc và chữa bệnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhiều người làm theo. Nhiều video, hình ảnh, bình luận chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, hướng dẫn mọi người cách uống nước cốt chanh, uống thật nhiều, uống liều cao với niềm tin có thể “tiêu tan” mọi loại bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, trào lưu này đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít người tin rằng chỉ cần uống nước cốt chanh mỗi ngày sẽ nhanh chóng có vóc dáng mơ ước, bệnh tật tiêu tan, cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định đây là một trào lưu thiếu căn cứ khoa học, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Uống nước chanh sai cách gây nhiều tác hại. Ảnh Minh họa/Nguồn HNM

Chuyên gia khuyến cáo, nếu sử dụng nước chanh, người dân nên pha loãng, có thể thêm mật ong và dùng sau bữa ăn, tuyệt đối không uống khi đói. Những người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc rối loạn tiêu hóa nên hạn chế hoặc tránh sử dụng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị, nôn nhiều, mệt mỏi, đi ngoài phân đen, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, phòng ngừa biến chứng xuất huyết tiêu hóa.

Các bác sĩ cũng lưu ý, không nên tùy tiện áp dụng các trào lưu chăm sóc sức khỏe lan truyền trên mạng khi chưa có tư vấn chuyên môn, bởi những thói quen tưởng chừng đơn giản có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Phương pháp giảm cân an toàn, khoa học được khuyến cáo hiện nay là một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nên áp dụng chế độ ăn “giàu dinh dưỡng nhưng nghèo năng lượng”. Tăng cường rau, trái cây và hạn chế các thức ăn nhanh, ngọt, mỡ động vật, bia rượu và các chất kích thích khác. Dù áp dụng bất cứ phương pháp giảm cân nào cũng cần chú ý chế độ tập luyện thể dục thể thao để đốt cháy lượng mỡ dư thừa trong cơ thể nhanh và an toàn hơn.