Loài chuột sống không cần uống nước ở sa mạc Mông Cổ, nhiều người lùng nuôi

Chuột nhảy Mông Cổ (Meriones unguiculatus), còn gọi là chuột cát Mông Cổ hay gerbil Mông Cổ, là loài động vật có vú thuộc họ Chuột (Muridae), phân bố tự nhiên ở Mông Cổ, miền bắc Trung Quốc và một phần vùng thảo nguyên lân cận. Từ một loài sống hoang dã giữa những vùng đất khô hạn, chúng đã trở thành một trong những vật nuôi nhỏ phổ biến nhất thế giới nhờ tính cách hiền lành, năng động và dễ chăm sóc.

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Điểm khiến Meriones unguiculatus nổi bật là chiếc đuôi dài phủ lông với chùm lông ở chóp, giúp giữ thăng bằng khi chạy hoặc nhảy. Bộ lông màu vàng cát pha nâu giúp chúng ngụy trang hiệu quả giữa nền đất khô của thảo nguyên. Đôi mắt đen to, đôi tai nhỏ và chiếc mũi luôn động đậy khiến loài vật này trông lúc nào cũng như đang tò mò khám phá thế giới xung quanh.

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Trong tự nhiên, chuột nhảy Mông Cổ sống thành từng nhóm gia đình trong những hệ thống hang phức tạp có nhiều lối vào và các khoang riêng dành cho ngủ nghỉ, tích trữ thức ăn và nuôi con. Chúng hoạt động chủ yếu vào lúc bình minh và hoàng hôn để tránh cái nóng gay gắt ban ngày cũng như cái lạnh về đêm. Thức ăn gồm hạt cỏ, rễ cây, lá non và đôi khi là côn trùng nhỏ.

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Một trong những khả năng đáng nể nhất của loài chuột này là thích nghi với môi trường khô hạn. Thận của chúng có khả năng tái hấp thu nước rất hiệu quả, nhờ đó chỉ cần lượng nước có trong thức ăn cũng đủ đáp ứng nhu cầu sinh lý. Đây là lý do chuột nhảy Mông Cổ có thể sống tốt ở những vùng bán sa mạc, nơi nguồn nước tự do rất khan hiếm.

Khác với chuột nhà thông thường, chuột nhảy Mông Cổ rất ít có mùi nếu được nuôi trong điều kiện sạch sẽ. Chúng cũng có tập tính đào bới, gặm nhấm và xây tổ rất mạnh, vì vậy người nuôi thường chuẩn bị lớp lót dày để chúng thỏa sức đào hang – một hành vi bản năng giúp giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe.

Không chỉ là thú cưng, Meriones unguiculatus còn có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Từ giữa thế kỷ XX, loài này được sử dụng làm động vật thí nghiệm trong các nghiên cứu về thần kinh, thính giác, động kinh, bệnh tiểu đường và sinh học hành vi. Đặc biệt, cấu tạo tai và hệ tuần hoàn não của chúng có nhiều điểm tương đồng với con người trong một số khía cạnh, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nhiều bệnh lý.

Ngày nay, chuột nhảy Mông Cổ vẫn là một trong những loài gặm nhấm được yêu thích nhất trên thế giới. Từ những đồng cỏ gió lộng của Trung Á đến các gia đình ở nhiều quốc gia, sinh vật nhỏ bé này đã chứng minh rằng sự thông minh, hiếu động và khả năng thích nghi có thể tạo nên sức hút đặc biệt, vượt xa kích thước khiêm tốn của mình.