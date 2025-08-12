Vì sao chó Phú Quốc được mệnh danh báu vật sống của Việt Nam?

Giống chó Phú Quốc – niềm tự hào của Việt Nam – không chỉ nổi bật với ngoại hình khỏe khoắn mà còn ẩn chứa nhiều đặc điểm độc đáo ít ai biết.
Con gái MC Quyền Linh không chỉ xinh đẹp trên mạng, mà đời thực cũng cuốn hút vô cùng, đặc biệt khi chơi bóng rổ.
Chim Gastornis là một trong những loài chim khổng lồ kỳ lạ nhất từng tồn tại sau thời kỳ khủng long, với ngoại hình đáng sợ và quá khứ gây tranh cãi.
Con gái MC Quyền Linh không chỉ xinh đẹp trên mạng, mà đời thực cũng cuốn hút vô cùng, đặc biệt khi chơi bóng rổ.
Võ Lê Quế Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống sau khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2024.
Sự quý hiếm và thời gian nở chỉ vài tiếng ban đêm làm tăng vẻ độc đáo, nâng tầm giá trị của hoa Kadupul, góp phần tạo nên danh hiệu loài hoa đắt nhất thế giới.
Hyundai Motor sắp ra mắt Tucson 2026, đây sẽ là một cuộc lột xác toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ. Dự đoán, mẫu nó sẽ mang đậm phong cách xe ý tưởng.
Tiểu bang Alaska, nơi được chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Cặp đôi Karty Chang và Otis Nhật Trường đã có 3 năm hẹn hò nhưng thời gian gần đây bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn hãy cẩn trọng trong mọi tình huống, đầu tư vào dự án tiềm năng có thể giúp gia tăng tài sản.
Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, căn biệt thự còn mang đến một trải nghiệm sống trọn vẹn giữa thiên nhiên.
Không chỉ là cung điện xa hoa, Tử Cấm Thành được đặt đúng “huyệt đạo” phong thủy, tạo nên thế “tựa sơn, hướng thủy” mang lại sự hưng thịnh cho triều đại.
Nàng hot girl có tên Kiki (tên thật Tạ Lập Kỳ) khiến không ít người phải bất ngờ khi diện chiếc tạp dề mỏng để vẽ tranh.
Sau thành tích top 3 Sing! Asia 2025, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi tham gia MV âm nhạc Made in Vietnam, biểu diễn ở V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.
Bạn gái của cầu thủ Jude Bellingham là Ashlyn Castro mới đây thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bức ảnh mới trên Instagram.
Ngôi mộ của cô gái trẻ 3.000 năm tuổi được khai quật ở Iran, với đồ trang sức bằng vàng và hộp mỹ phẩm khắc hình 'bọ cạp' đáng kinh ngạc.
Huawei MatePad 11.5 phiên bản giá rẻ kèm bút M-Pencil và bàn phím, trang bị Kirin T80, RAM 8GB và màn 11.5 inch 120Hz liệu có phải món hời cho sinh viên?
Quân Nga đã kiểm soát ngôi làng Predtechino, cách thành phố Konstantinovka một km; gần một nghìn quân Ukraine bị bao vây ở hồ Kleban-Byk.
Cô gái bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ gây bão mạng nhưng đó là tình huống giả định và “girl phố” bất hảo được đóng bởi nữ chiến sĩ công an Mai Ly.
THACO Auto vừa thông báo bắt đầu lắp ráp mẫu crossover cỡ B Mazda CX-3 tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
Các nhà khảo cổ tìm thấy những công cụ bằng đá khoảng 1,5 triệu tuổi trên đảo Sulawesi của Indonesia. Phát hiện này hé lộ bí mật về người Hominin thời kỳ đầu.
Là công trình mang tính biểu tượng của thủ đô Paris (Pháp), tháp Eiffel tăng chiều cao thêm 12 - 15 cm vào mùa Hè. Vì sao có hiện tượng này?