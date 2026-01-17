Loài cây 'khổng lồ' cao 30m, sống thọ tới 3.000 năm

Cây baobab thường có chiều cao từ 5 - 25m, thậm chí có cây cao tới 30m. Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy loài cây này có thể sống tới 3.000 năm.