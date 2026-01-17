Hà Nội

Loài cây 'khổng lồ' cao 30m, sống thọ tới 3.000 năm

Giải mã

Loài cây 'khổng lồ' cao 30m, sống thọ tới 3.000 năm

Cây baobab thường có chiều cao từ 5 - 25m, thậm chí có cây cao tới 30m. Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy loài cây này có thể sống tới 3.000 năm.

Tâm Anh (TH)
Cây baobab (tên khoa học là Adansonia Digitata) được xem biểu tượng của lục địa châu Phi. Loài cây này trông giống như một cái cây lộn ngược. Ảnh: Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images.
Cây baobab (tên khoa học là Adansonia Digitata) được xem biểu tượng của lục địa châu Phi. Loài cây này trông giống như một cái cây lộn ngược. Ảnh: Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images.
Baobab được xác định có 8 loài và tất cả đều thuộc chi Adansonia. Trong đó, 6 loài phân bố ở đảo Madagascar, Ấn Độ Dương, 1 loài tìm thấy ở phần lớn ở châu Phi và 1 loài ở Australia. Ảnh: Jean-Denis JOUBERT/Gamma-Rapho via Getty Images.
Baobab được xác định có 8 loài và tất cả đều thuộc chi Adansonia. Trong đó, 6 loài phân bố ở đảo Madagascar, Ấn Độ Dương, 1 loài tìm thấy ở phần lớn ở châu Phi và 1 loài ở Australia. Ảnh: Jean-Denis JOUBERT/Gamma-Rapho via Getty Images.
Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy loài cây baobab đã có mặt trên Trái đất cách đây từ hơn 200 triệu năm, cùng thời với khủng long. Ảnh: Tuul & Bruno Morandi via Getty Images.
Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy loài cây baobab đã có mặt trên Trái đất cách đây từ hơn 200 triệu năm, cùng thời với khủng long. Ảnh: Tuul & Bruno Morandi via Getty Images.
Là một trong những loài cây lớn nhất thế giới, cây baobab có thể đạt chiều cao trung bình từ 5 - 25m, thậm chí có thể lên tới 30m. Chu vi gốc cây khoảng 22 - 35m, đặc biệt có cây lên tới 50m. Ảnh: oneearth.org.
Là một trong những loài cây lớn nhất thế giới, cây baobab có thể đạt chiều cao trung bình từ 5 - 25m, thậm chí có thể lên tới 30m. Chu vi gốc cây khoảng 22 - 35m, đặc biệt có cây lên tới 50m. Ảnh: oneearth.org.
Cây baobab cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho nhiều loài, từ những loài côn trùng nhỏ nhất đến một số loài động vật lớn nhất như voi. Ảnh: Rinus Baak | Dreamstime.com.
Cây baobab cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho nhiều loài, từ những loài côn trùng nhỏ nhất đến một số loài động vật lớn nhất như voi. Ảnh: Rinus Baak | Dreamstime.com.
Đối với con người, tất cả mọi bộ phận của cây baobab như lá, quả, hạt, vỏ đến rễ cây đều được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày để làm thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, làm đẹp... Do đó, baobab còn có biệt danh là "cây sự sống". Ảnh: oneearth.org.
Đối với con người, tất cả mọi bộ phận của cây baobab như lá, quả, hạt, vỏ đến rễ cây đều được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày để làm thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, làm đẹp... Do đó, baobab còn có biệt danh là “cây sự sống”. Ảnh: oneearth.org.
Người dân ở châu Phi thường lột vỏ cây baobab để lấy những sợi bên trong về bện dây thừng, lưới đánh cá, se sợi để dệt quần áo và làm giấy. Dù bị lột lớp vỏ nhưng cây không chết nhờ khả năng tái tạo vỏ cây. Ảnh: Ekaterina Tsvetkova | Dreamstime.com.
Người dân ở châu Phi thường lột vỏ cây baobab để lấy những sợi bên trong về bện dây thừng, lưới đánh cá, se sợi để dệt quần áo và làm giấy. Dù bị lột lớp vỏ nhưng cây không chết nhờ khả năng tái tạo vỏ cây. Ảnh: Ekaterina Tsvetkova | Dreamstime.com.
Đặc biệt, quả baobab là loại trái cây duy nhất trên thế giới khô tự nhiên trên cành tới 6 tháng mà không bị rụng hay hư hỏng. Nhờ vậy, quả baobab khô có thể được bảo quản trong thời gian dài mà hương vị vẫn không thay đổi. Ảnh: Getty Images / Mint Images RF.
Đặc biệt, quả baobab là loại trái cây duy nhất trên thế giới khô tự nhiên trên cành tới 6 tháng mà không bị rụng hay hư hỏng. Nhờ vậy, quả baobab khô có thể được bảo quản trong thời gian dài mà hương vị vẫn không thay đổi. Ảnh: Getty Images / Mint Images RF.
Thậm chí, một số cây baobab có kích thước "khủng" nên được sử dụng làm nhà tù, bưu điện hay quán bar. Ảnh: Shutterstock / Dudarev Mikhail.
Thậm chí, một số cây baobab có kích thước "khủng" nên được sử dụng làm nhà tù, bưu điện hay quán bar. Ảnh: Shutterstock / Dudarev Mikhail.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.
Tâm Anh (TH)
