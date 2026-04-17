Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Loài cá biệt danh 'tay súng bắn tỉa' của rừng ngập mặn, có ở Việt Nam

Giữa những vùng nước lợ rậm rạp rễ cây, cá cung thủ sở hữu “vũ khí” độc đáo khiến cả thế giới tự nhiên phải kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Cá cung thủ, mang tên khoa học Toxotes jaculatrix, là một trong những loài cá có hành vi săn mồi đặc biệt nhất trong tự nhiên. Thay vì chỉ dựa vào tốc độ bơi hay khả năng rình rập, nó sử dụng một “kỹ thuật bắn tỉa” đáng kinh ngạc: phun tia nước chính xác để hạ gục con mồi đang đậu trên cành cây phía trên mặt nước.

Loài cá này thường sinh sống ở các vùng nước lợ như rừng ngập mặn, cửa sông và đầm phá tại Đông Nam Á - gồm Việt Nam và Bắc Úc. Môi trường sống ấy mang lại cho chúng một lợi thế đặc biệt, vô số côn trùng đậu trên lá và cành cây thấp. Cá cung thủ tận dụng nguồn thức ăn này bằng cách định vị mục tiêu từ dưới nước, sau đó co cơ miệng để tạo ra một tia nước mạnh, bắn trúng con mồi với độ chính xác đáng nể, đôi khi ở khoảng cách hơn một mét.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đáng kinh ngạc là cá cung thủ không chỉ bắn “trúng”, mà còn biết điều chỉnh góc bắn để bù trừ cho hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi nhìn từ dưới nước lên. Nói cách khác, chúng “hiểu” được sự lệch hướng của ánh sáng và tự động hiệu chỉnh đường ngắm – một khả năng từng khiến các nhà khoa học phải nghiên cứu sâu về cơ chế thần kinh và thị giác của loài cá này. Cá non phải học kỹ năng này qua quá trình thử sai, nhưng khi trưởng thành, chúng gần như trở thành những “xạ thủ thiện xạ” thực thụ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngoài kỹ năng săn mồi độc đáo, cá cung thủ còn có ngoại hình dễ nhận biết với thân dẹt, màu bạc ánh vàng và các sọc đen chạy dọc thân. Đôi mắt lớn, hướng lên trên, giúp chúng quan sát hiệu quả những gì diễn ra phía trên mặt nước. Một số cá thể thậm chí còn thể hiện hành vi xã hội, cạnh tranh nhau để giành lấy con mồi vừa bị bắn rơi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày nay, cá cung thủ không chỉ thu hút sự chú ý của giới khoa học mà còn trở thành loài cá cảnh được yêu thích trong các bể nuôi chuyên biệt. Tuy nhiên, việc nuôi chúng đòi hỏi môi trường phù hợp và không gian đủ rộng để tái hiện hành vi tự nhiên. Quan sát một con cá cung thủ “bắn hạ” côn trùng là một trải nghiệm vừa thú vị vừa khiến người ta thêm kính nể sự tinh vi của tiến hóa.

Trong thế giới tự nhiên, nơi sinh tồn thường gắn liền với sức mạnh hoặc tốc độ, cá cung thủ lại chọn một con đường khác: sự chính xác và trí tuệ. Chính điều đó đã biến nó thành một trong những “tay súng bắn tỉa” kỳ lạ nhất dưới nước.

#Hành vi xã hội của cá cung thủ #Cá cung thủ trong ngành nuôi cá cảnh #cá cung thủ #rừng ngập mặn #săn mồi #kỹ thuật bắn tỉa

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới