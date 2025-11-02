Lộ hình dáng quái dị của loài bò sát biển khét tiếng, cổ có 40 đốt sống

Hà Nội

Giải mã

Plesiosaurus là loài bò sát biển nổi tiếng bậc nhất kỷ nguyên khủng long, thường được gắn với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness.

T.B (tổng hợp)
Sống cách đây khoảng 200 triệu năm. Loài này xuất hiện vào đầu kỷ Jura và tuyệt chủng khoảng 66 triệu năm trước. Ảnh: Pinterest.
Không phải là khủng long. Dù sống cùng thời, Plesiosaurus thuộc nhóm bò sát biển, khác hoàn toàn với khủng long trên cạn. Ảnh: Pinterest.
Có chiếc cổ dài kỳ lạ. Cổ của Plesiosaurus có thể chứa hơn 40 đốt sống, dài gần bằng nửa thân. Ảnh: Pinterest.
Bơi bằng bốn chi giống mái chèo. Hệ chi này giúp chúng lướt dưới nước cực kỳ linh hoạt, giống chim cánh cụt. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi bằng chiến thuật phục kích. Cổ dài cho phép Plesiosaurus vươn ra bất ngờ tóm lấy cá nhỏ và mực. Ảnh: Pinterest.
Không thể ngoi đầu lên như hải cẩu. Cấu trúc cổ khiến nó không thể nâng cao đầu trên mặt nước, trái với hình ảnh minh họa trong nhiều ấn phẩm đại chúng. Ảnh: Pinterest.
Trứng chưa bao giờ được tìm thấy. Giới khoa học vẫn tranh luận liệu Plesiosaurus đẻ trứng hay sinh con trong nước. Ảnh: Pinterest.
Cái tên có ý nghĩa thú vị. “Plesiosaurus” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “gần giống thằn lằn”. Ảnh: Pinterest.
