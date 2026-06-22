Liên danh Minh Hưng A trúng gói thầu xây lắp hơn 6,2 tỷ tại phường Minh Hưng

Chỉ có 2 nhà thầu tham gia, Liên danh Minh Hưng A đã vượt qua đối thủ để trúng gói thầu xây lắp tại Trường tiểu học Minh Hưng A với tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/06/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Minh Hưng đã ký Quyết định số 73/QĐ-PVHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa 24 phòng học và 02 phòng giáo viên, nhà vệ sinh, sân vườn và hệ thống thoát nước trường tiểu học Minh Hưng A. Dự án đầu tư hạ tầng giáo dục này trước đó đã được phê duyệt danh mục đầu tư theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 05/05/2026 do Chủ tịch UBND phường Minh Hưng ký, sử dụng nguồn vốn điều tiết từ ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp sau đấu thầu qua mạng

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với mã số hiệu E-TBMT là IB2600231616. Giá gói thầu được xác định cụ thể tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 52/QĐ-PVHXH ngày 15/5/2026 là 6.365.629.162 đồng.

Đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Minh Hưng A với giá trúng thầu cụ thể là 6.238.952.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách công đạt 126.677.162 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm tài chính xấp xỉ 1,99%. Đáng chú ý, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được phê duyệt tại quyết định kết quả cuối cùng là 90 ngày, rút ngắn đáng kể so với khoảng thời gian kế hoạch ban đầu được cơ quan có thẩm quyền thông qua là 210 ngày.

Một phần Quyết định số 73/QĐ-PVHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa 24 phòng học và 02 phòng giáo viên, nhà vệ sinh, sân vườn và hệ thống thoát nước trường tiểu học Minh Hưng A. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ biên bản mở thầu ngày 01/06/2026 cho thấy gói thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Quá trình chấm thầu được thực hiện qua hai đơn vị độc lập bao gồm đơn vị lập báo cáo đánh giá là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Sơn Tây và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH MTV Dịch vụ tư vấn xây dựng Bình An trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt. Sau cùng, Liên danh Minh Hưng A hoàn thành các bước đánh giá năng lực và trúng thầu.

Năng lực của các thành viên trong Liên danh Minh Hưng A

Phân tích sâu về năng lực của các thành viên cấu thành Liên danh Minh Hưng A cho thấy đây là những pháp nhân quen thuộc trong phân khúc xây dựng hạ tầng tại khu vực TP Đồng Nai. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cầu Đường Gia Khang (mã số thuế 3801106268), đóng trụ sở tại phường Chơn Thành, TP Đồng Nai. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu này đã tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng 23 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 121.686.837.087 đồng.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 11/06/2026, nhà thầu này đã trúng thầu độc lập gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng thư viện Trường tiểu học Minh Hưng A do Phòng Văn hóa – Xã hội phường Minh Hưng làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu là 2.414.980.195 đồng.

Thành viên liên danh còn lại là Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Thuận Lợi (mã số thuế 3800231361), đóng tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai, sở hữu lịch sử đã tham gia khoảng 26 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 3 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 135.424.894.502 đồng. Hai nhà thầu này cũng ghi nhận dữ liệu nhiều lần cùng liên danh phối hợp triển khai các công trình đầu tư công tại địa phương trong các năm qua.

Trách nhiệm giám sát tiến độ và hiệu quả đầu tư công

Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và đấu thầu, hiện tượng giá trúng thầu tiệm cận sát nút giá sàn dự toán làm giảm hiệu suất tiết kiệm ngân sách công cần được phân tích rõ để nâng cao hiệu quả dòng vốn. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ "tỷ lệ tiết kiệm dưới 2% tại một gói thầu đấu thầu rộng rãi cho thấy tính tối ưu hóa chi phí tài chính cho ngân sách nhà nước chưa đạt kỳ vọng cao, chủ đầu tư cần rà soát kỹ quy trình lập dự toán và tiên lượng mời thầu để đảm bảo tính cạnh tranh tối đa trên thị trường".

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mạnh mẽ thời hạn thi công từ 210 ngày theo kế hoạch xuống còn 90 ngày thực tế tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cũng đòi hỏi cơ chế giám sát chất lượng nghiêm ngặt từ chủ đầu tư. Theo chuyên gia Đào Giang "việc nén tiến độ thi công xuống còn chưa đầy một nửa yêu cầu năng lực tập trung thiết bị, nhân công vô cùng lớn từ các thành viên liên danh để không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình".

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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