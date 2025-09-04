Hà Nội

Lee Kwang Soo đóng cặp cùng Hoàng Hà, ngoài đời có bạn gái xinh đẹp

Giải trí

Lee Kwang Soo đóng cặp cùng Hoàng Hà, ngoài đời có bạn gái xinh đẹp

Lee Kwang Soo hẹn hò Lee Sun Bin trong 7 năm qua. Hiện tại, nam diễn viên Hàn Quốc hợp tác với Hoàng Hà trong phim Tay anh giữ một vì sao.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Tay anh giữ một vì sao dự kiến ra rạp vào tháng 10/2025, Lee Kwang Soo đóng vai ngôi sao Hàn Quốc Kang Jun Woo, vô tình gặp Thảo (Hoàng Hà) - nhân viên phục vụ quán cà phê ở Việt Nam. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Theo Tiền Phong, Lee Kwang Soo cao đến 1m93 còn Hoàng Hà có chiều cao 1m55. Sự chênh lệch chiều cao của hai diễn viên khiến nhiều khán giả thích thú. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Mới đây, trở lại Việt Nam, Lee Kwang Soo được Hoàng Hà đón tại sân bay. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Lee Kwang Soo từng đóng phim Gia đình là số một phần 2, Chỉ có thể là yêu, Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ. Ảnh: VOV.
Nam diễn viên Hàn Quốc được nhiều khán giả yêu thích qua chương trình Running man. Ảnh: Znews.
Theo VTV, Lee Kwang Soo xuất hiện lần đầu tiên trên Running man vào ngày 11/7/2010. Tập cuối cùng có sự tham gia của nam diễn viên lên sóng vào ngày 13/6/2021. Ảnh: Sở Hữu Trí Tuệ.
Lee Kwang Soo công khai hẹn hò Lee Sun Bin vào năm 2018. Ảnh: Znews.
Lee Sun Bin bước vào showbiz với vai trò ca sĩ nhóm nhạc JQT. Ảnh: Instagram Lee Sun Bin.
Người đẹp sinh năm 1994 đóng các phim Phác họa kẻ sát nhân, Những quý cô say xỉn, Nhiệm vụ khả thi, Vở kịch vĩ đại, Đội đặc nhiệm 38. Ảnh: Instagram Lee Sun Bin.
Nhiều người nhận xét nhan sắc của Lee Sun Bin hao hao Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram Lee Sun Bin.
