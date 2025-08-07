Hà Nội

Nữ phụ phim "Chốt đơn" gợi cảm, từng miệt mài thi nhan sắc

Giải trí

Nữ phụ phim "Chốt đơn" gợi cảm, từng miệt mài thi nhan sắc

Trong Chốt đơn, Đỗ Nhật Hà đóng vai phản diện, đối đầu với nhân vật Hoàng Linh. Trước dự án phim ảnh, người đẹp từng tham gia không ít các cuộc thi nhan sắc.

Thu Cúc
Trong phim điện ảnh Chốt đơn, Đỗ Nhật Hà vào vai Gia Kỳ - một cô gái thông minh, mạnh mẽ, lắm chiêu trò. Ảnh: FB Nhật Hà.
Gia Kỳ đối đầu với nữ chính Hoàng Linh trong Chốt đơn. Ảnh: FB Nhật Hà.
Nhật Hà chia sẻ trên Vietnamnet, để vào vai Gia Kỳ, cô tự bỏ tiền học múa cột, đầu tư trang phục để nhân vật có tạo hình sang chảnh. Ảnh: FB Nhật Hà.
Nhật Hà sinh năm 1996, cao 1m75, có số đo ba vòng 87-62-90cm. Ảnh: FB Nhật Hà.
Năm 2018, người đẹp đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Ảnh: Sức KHỏe Đời Sống.
Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam mùa đầu tiên tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế năm 2019. Ảnh: FB Nhật Hà.
Ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, Nhật Hà vào top 6 chung cuộc. Ảnh: Dân Việt.
Năm 2022, tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nhật Hà lọt top 41 chung cuộc. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Nữ người mẫu chuyển giới theo đuổi công việc dẫn chương trình trong ít năm qua. Ảnh: FB Nhật Hà.
Trong cuộc phỏng vấn với Pháp Luật Bạn Đọc, Nhật Hà cho biết, cô từng có mối tình đầu đẹp. Ảnh: FB Nhật Hà.
Nhật Hà chia tay bạn trai đầu tiên sau khi người yêu biết cô từng phẫu thuật chuyển giới. Ảnh: FB Nhật Hà.
Chia sẻ trên Saostar, Nhật Hà cho hay, dù mối tình đầu có đau khổ, trắc trở nhưng không quá nghiêm trọng đối với cô. Ảnh: FB Nhật Hà.
#phim Chốt đơn #Chốt đơn #Thùy Tiên #Đỗ Nhật Hà #Hoa hậu Đỗ Nhật Hà

