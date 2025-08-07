Nữ phụ phim "Chốt đơn" gợi cảm, từng miệt mài thi nhan sắc

Trong Chốt đơn, Đỗ Nhật Hà đóng vai phản diện, đối đầu với nhân vật Hoàng Linh. Trước dự án phim ảnh, người đẹp từng tham gia không ít các cuộc thi nhan sắc.
Biển Hàm Rồng (Huế) với cát vàng, nước xanh và ghềnh đá nâu hoang sơ đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn “chill” trọn vẹn mùa hè.
"Phú bà" Yogurt đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng màn đáp trả cực kỳ "đẳng cấp" khi bị người dùng mạng động chạm đến chuyện tình cảm trong quá khứ.
Trong động thái mới nhất, Nga được cho là đã sử dụng tàu không người lái Murena-300 trên biển trong cuộc tấn công vào khu vực Odessa của Ukraine.
Mới đây, bạn thân TikToker Xuân Ca là Quỳnh Như đánh dấu tuổi 24 bằng một bộ ảnh nóng bỏng.
Nghiên cứu mới từ MIT cho thấy việc lạm dụng ChatGPT khiến hoạt động não suy giảm, cảnh báo nguy cơ mất khả năng tư duy độc lập ở người dùng.
Màn khoe dáng cực "cháy" trên xe ô tô mới đây của Du Uyên nhận về nhiều sự chú ý của người hâm mộ.
Người mẫu Chúng Huyền Thanh - học trò Hồ Ngọc Hà sở hữu làn da nâu, vóc dáng quyến rũ sau 2 lần sinh nở.
Đúng chuẩn mẹ 1 con trông mòn con mắt, mỗi lần xuất hiện tại các bãi biển hay bể bơi, Huyền 2k4 đều hút trọn sự chú ý với gu ăn mặc cực "slay".
Từ Tây Thi đến Dương Quý Phi, nhan sắc thật của 10 đại mỹ nhân Trung Hoa khi được AI phục dựng khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.
Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận Thất diệp nhất chi hoa sinh - loài trong Sách đỏ Việt Nam - sinh trưởng trong lâm phần do đơn vị này quản lý.
Suốt 5 năm liên tiếp từ 2025 - 20230, 3 con giáp này nổi bật nhất về tài lộc và khả năng làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền.
Nữ ca sĩ Lệ Quyên sở hữu khối tài sản "khủng", "nắm tay đi muôn nơi" với Lâm Bảo Châu trong 5 năm qua.
Mới đây, Kim Lim công khai việc có thêm con thứ hai song không tiết lộ về cha đứa bé.
Ford Việt Nam đã chính thức chốt lịch ra mắt Territory 2025 bản nâng cấp vào ngày 15/8 tới. Tuy nhiên trước ngày ra mắt, mẫu xe này đã lộ diện tại đại lý.
Trung Quốc đã bắt tay vào việc tìm cách vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh toàn cầu Starlink do SpaceX tạo ra trong những trường hợp có xung đột trực tiếp.
Mới đây, nữ cosplayer Remind nè đã thử sức với nhân vật Tiên Hắc Ám (Maleficent), nhưng theo một cách riêng vô cùng độc đáo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão mạnh dạn làm điều bản thân cho là đúng đắn, tài vận gia tăng.
Biệt thự của Lệ Quyên tại TP HCM rộng 600m2, thiết kế theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, sơn trắng muốt, tường cao tới 5m.
Không chỉ đẹp như tranh, loài cây này còn biết "nhảy múa" theo ánh sáng, trở thành lựa chọn phong thủy – trang trí được săn lùng nhất hiện nay.
Mỗi lần về quê nhà, Phan Thị Mơ lại bị mẹ giục lấy chồng. Trước đó, người đẹp chia sẻ, cô có thể giỏi trong nhiều chuyện, riêng việc tìm chồng lại rất khó khăn.