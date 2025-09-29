Lấy thai ở tuần 37 cứu hai mẹ con sản phụ rau cài răng lược

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bảo tồn tử cung cho sản phụ mắc rau cài răng lược.

Chủ động kế hoạch lấy thai để cứu 2 mẹ con

Một phụ nữ mang thai 32 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ở tuần 35 thai kỳ với tình trạng rau tiền đạo trung tâm, kèm rau cài răng lược và tiền sử một lần sinh phẫu thuật trước đó. Nhận định đây là ca bệnh nguy cơ rất cao, các bác sĩ đã chủ động xây dựng phương án can thiệp tối ưu và lên kế hoạch phẫu thuật lấy thai ở tuần 37.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là ThS.BSCKII. Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện và BSCKII Vương Đức Hinh. Quá trình phẫu thuật ghi nhận: bánh rau bám sâu vào mặt trước tử cung và bàng quang, hệ thống mạch máu phức tạp khiến việc cầm máu khó khăn.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai chủ động, rạch dọc thân tử cung trên vị trí bánh rau để tránh gây tổn thương vùng rau bám. Đồng thời, ê-kíp phối hợp chặt chẽ với bác sĩ gây mê hồi sức để kiểm soát huyết động, chuẩn bị sẵn máu và các chế phẩm máu nhằm dự phòng băng huyết nặng.

Kết quả, em bé trai nặng 2.700g đã chào đời khỏe mạnh và tử cung của sản phụ được bảo tồn thành công. Trong suốt cuộc phẫu thuật, sản phụ được truyền tổng cộng 1.000ml hồng cầu khối, 700ml Cryo và 300ml tiểu cầu. Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn.

Rau tiền đạo kèm rau cài răng lược là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng mẹ và bé nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật lấy thai, đòi hỏi bác sĩ có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm.

Tình trạng rau cài răng lược thường gặp hơn ở những sản phụ lớn tuổi hoặc sinh nhiều lần. Vì vậy, trong thai kỳ, mẹ bầu nên thăm khám tại các cơ sở sản khoa uy tín để phát hiện sớm và được theo dõi tại bệnh viện có trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Các mức độ của rau cài răng lược - Ảnh minh họa nguồn Internet

Mổ lấy thai dễ mắc bệnh

Các chuyên gia cho biết, rau cài răng lược là tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm, không chỉ gây nguy hiểm cho cuộc sinh mà còn đe dọa tính mạng mẹ bầu.

Bởi bình thường bánh nhau sẽ bong ra khỏi thành tử cung sau khi sản phụ sinh em bé. Bánh nhau sau đó được xổ ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi mẹ bầu mắc phải nhau cài răng lược, bánh nhau không thể tự bong khỏi thành tử cung mà bám chặt vào các cơ tử cung, thậm chí xâm lấn sang các cơ quan lân cận.

Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu và nguy cơ tổn thương hệ tiết niệu, nhiễm trùng hậu phẫu… thậm chí gây tử vong ở thai phụ.

Các nghiên cứu từ những năm 1970-1980 cho thấy, tỷ lệ mắc phải tình trạng này là 1/2.510 đến 1/4.017. Vào những năm 1982-2002, tỷ lệ mắc phải là 1/533. Tỷ lệ này ngày càng tăng là do sự thay đổi của các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đáng chú ý nhất là sự tăng lên của việc sinh mổ lấy thai ngày càng được chỉ định rộng rãi.

Dựa vào mức độ xâm lấn của bánh nhau mà bệnh lý bánh nhau này được chia thành 3 thể chính, bao gồm:

Thể Accreta: Bánh nhau bám trực tiếp trên bề mặt tử cung. Đây là thể phổ biến nhất, chiếm 75% tổng số trường hợp.

Thể Increta: Bánh nhau xâm nhập vào sâu bên trong thành tử cung nhưng chưa qua khỏi lớp thanh mạc tử cung. Đây là thể phổ biến trung bình, chiếm khoảng 15% tổng số trường hợp.

Thể Percreta: Bánh nhau xâm lấn xuyên qua cơ tử cung vào lớp thanh mạc tử cung, thậm chí xâm lấn sang các cơ quan lân cận như ruột, bàng quang… Mặc dù thể Percreta ít phổ biến nhất, chỉ chiếm khoảng 5% tổng số trường hợp nhưng là thể nghiêm trọng nhất.

Các thể bệnh rau cài răng lược - Ảnh BVCC

Hiện nguyên nhân chính xác gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng theo các chuyên gia phần lớn mẹ bầu gặp phải tình trạng này đều có điểm chung là có vết sẹo trên thành tử cung do phẫu thuật mổ lấy thai hoặc bóc nhân xơ tử cung.

Bên cạnh đó, việc mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai hoặc mắc phải nhau tiền đạo cũng làm tăng nguy cơ bị nhau cài răng lược. Thống kê cho thấy, khoảng 5-10% các trường hợp mắc bệnh là ở mẹ bầu bị rau tiền đạo.

Sinh mổ lấy thai làm tăng nguy cơ bánh nhau không thể tự động tách khỏi thành tử cung. Mẹ bầu có tiền căn vết mổ cũ càng nhiều, nguy cơ gặp phải tình trạng này càng lớn. Thống kê cho thấy, trên 60% các ca mắc là ở mẹ bầu có vết mổ cũ 3 lần trở lên.

Rau cài răng lược không gây ra bất cứ triệu chứng hay dấu hiệu rõ rệt nào, chỉ vào những tháng cuối thai kỳ (tam cá nguyệt thứ ba) xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường mới phát hiện ra.