Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng, bệnh lý hiếm gặp ở trẻ

Khi trẻ có biểu hiện đau lưng kéo dài, đau tăng dần, hạn chế vận động hoặc có dấu hiệu chèn ép thần kinh cần đi khám tuyệt đối không tự ý điều trị hoặc điều trị bằng đơn thuốc của người khác.

Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng thường gặp ở người trưởng thành do quá trình thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, ở trẻ em và thanh thiếu niên, đây là bệnh lý hiếm gặp nên dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn do các biểu hiện lâm sàng không điển hình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận người bệnh B.G.H (15 tuổi), trú tại xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ, bị thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng – một bệnh lý rất hiếm gặp ở lứa tuổi thiếu niên.

Phim chụp thể hiện vị trí thoát vị của người bệnh B.G.H khi vào viện - Ảnh BVCC

Theo chia sẻ của người bệnh, tình trạng đau lưng xuất hiện từ khi em học lớp 4, ban đầu đau âm ỉ, sau đó tăng dần theo thời gian. Gia đình đã đưa em đi khám tại nhiều cơ sở y tế, mỗi nơi có một chẩn đoán khác nhau và điều trị bằng nhiều phương pháp như uống thuốc, châm cứu, xoa bóp…

Tuy nhiên các triệu chứng chỉ thuyên giảm trong thời gian ngắn rồi lại tái phát. Thời gian gần đây, cơn đau lưng trở nên trầm trọng hơn, người bệnh hạn chế vận động, có thời điểm đau nhiều đến mức không thể nằm được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và học tập. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám chuyên sâu.

BSCKII Hà Xuân Tài, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cùng ê-kíp phẫu thuật nội soi cột sống cho người bệnh thoát vị đĩa đệm - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định người bệnh mắc thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng L4–L5 lệch phải, gây chèn ép rễ thần kinh.

Sau khi hội chẩn, người bệnh được BSCKII Hà Xuân Tài, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh trực tiếp phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cột sống – một kỹ thuật tiên tiến, ít xâm lấn.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, có thể đi lại và vận động nhẹ nhàng sau 2 ngày. Sau 1 tuần theo dõi, các triệu chứng đau trước mổ không còn, người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh phim chụp CT của người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Hà Xuân Tài, thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng ở trẻ em là bệnh lý hiếm gặp, thường dễ bị chẩn đoán muộn do triệu chứng dễ nhầm lẫn với đau lưng cơ học thông thường. Các vị trí đốt sống thường bị ảnh hưởng là L4/L5.

Khác với người lớn, nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm ở trẻ em thường liên quan đến chấn thương cột sống, hoạt động thể thao cường độ cao hoặc lặp đi lặp lại, yếu tố di truyền hoặc dị tật bẩm sinh cột sống. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể gây đau kéo dài, hạn chế vận động và ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập cũng như sự phát triển thể chất của trẻ.

BSCKII Hà Xuân Tài kiểm tra vết mổ cho người bệnh và hình ảnh đường mổ rất nhỏ giúp người bệnh ít đau và nhanh hồi phục - Ảnh BVCC

Trường hợp người bệnh 15 tuổi bị thoát vị đĩa đệm nêu trên cho thấy tầm quan trọng của việc nhận diện sớm các biểu hiện bất thường ở độ tuổi trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chẩn đoán chính xác và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp đối với các bệnh lý cột sống hiếm gặp ở lứa tuổi này.

Qua đây, BSCKII Hà Xuân Tài nhấn mạnh: Có nhiều phương pháp để điều trị bảo tồn đĩa đệm như nghỉ ngơi, sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ, phối hợp với châm cứu, vật lý trị liệu.

Ngoài ra, có thể áp dụng phương pháp điều trị ít xâm lấn như tiêm ngoài bao cứng, sử dụng sóng cao tần phối hợp với phục hồi chức năng. Phẫu thuật chỉ được chỉ định trong các trường hợp có thiếu hụt thần kinh, đau dữ dội ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hoặc điều trị bảo tồn không hiệu quả.

Tuy nhiên, dù điều trị bằng phương pháp nào thì trước tiên người bệnh cần được thăm khám kỹ lưỡng, kiểm tra chuyên sâu để đưa ra phương pháp phù hợp.

Người bệnh B.G.H hồi phục hoàn toàn và tự đi lại sau phẫu thuật - Ảnh BVCC