Hiện trường vụ lao xe vào đám đông trong khu mua sắm ở Đức

Theo nhà chức trách, một tài xế đã lao xe vào đám đông tại khu mua sắm sầm uất ở thành phố Leipzig, Đức, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một tài xế đã lao xe vào đám đông tại khu mua sắm sầm uất ở trung tâm thành phố Leipzig, Đức, vào chiều 4/5 (giờ địa phương).

Những bức ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hại phần đầu và kính chắn gió vỡ nát sau vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều.

Thị trưởng Burkhard Jung nói rằng đây là "một thảm kịch kinh hoàng".

"3 người bị thương nặng trong vụ việc và một số người khác bị thương nhẹ. Theo giới chức, vụ lao xe là một hành động cố ý", Thị trưởng Burkhard Jung cho biết thêm.

Các nhân viên cứu hộ đứng cạnh một chiếc xe bị hư hại sau vụ lao xe vào đám đông ở Leipzig, Đức, ngày 4/5/2026. Ảnh: Sebastian Willnow/DPA/AP.

Tài xế, một công dân Đức 33 tuổi, đã bị bắt giữ ngay trên xe. Cảnh sát cho biết người này sinh ra tại Đức và cư trú ở khu vực Leipzig.

Viện kiểm sát cho hay người này đang bị điều tra với cáo buộc giết người và cố ý giết người. Hiện chưa có thông tin về động cơ gây án.

Người đứng đầu Cơ quan Nội vụ bang Sachsen, ông Armin Schuster, cho biết các nhà điều tra tin rằng nghi phạm hành động một mình. Theo ông, sự tức giận và bất ổn tâm lý thường là nguyên nhân trong các vụ việc tương tự, song đây chỉ là suy đoán.

Cảnh sát trưởng René Demmler cho biết người đàn ông này đã lái xe từ quảng trường Augustusplatz dọc theo phố Grimmaische Strasse vào khu vực mua sắm trung tâm thành phố. Ông nói thêm rằng hiện không còn nguy hiểm nào nữa.

"Tài xế đã bị bắt giữ ngay trên xe và không chống cự", ông Demmler thông tin.

Thống đốc bang Sachsen, ông Michael Kretschmer, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc này”, ông nói.

Theo AP, Leipzig nằm về phía tây nam Berlin, có hơn 630.000 dân, là một trong những thành phố lớn nhất miền đông nước Đức.

