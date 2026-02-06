Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xe tải lao xuống vực ở Philippines, 9 người thiệt mạng

Cảnh sát Philippines xác nhận 9 nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải chở họ lao xuống vực ở Barangay Kalamtukan.

An An (Theo CDN, AP)

Cebu Daily News đưa tin, 9 nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải chở họ lao xuống vực ở Barangay Kalamtukan, Philippines, ngày 4/2.

"Vụ việc xảy ra khi chiếc xe đang di chuyển trên một con đường dốc ở Sitio Mansintak vào khoảng 11h10 sáng 4/2", nguồn tin cho hay.

Theo báo cáo, chiếc xe tải màu xanh chở 5 thùng dầu thô đã lao ra khỏi đường, rơi xuống vực và dòng sông bên dưới.

philippines.png
Chiếc xe tải lao xuống vực và dòng sông bên dưới ở Philippines, khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: CDN.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Kalumboyan, nơi cả 9 người đều được xác nhận đã tử vong.

Theo AP, các nạn nhân đang trên đường trở về văn phòng sau khi giao dầu thô và các nhu yếu phẩm khác tại một ngôi làng ở thành phố Bayawan, tỉnh Negros Oriental.

"Danh tính các nạn nhân được xác định là Diomedes L. Canoy, Kervin Andog, Larry Llamos, Ronel Cabasag, Jonathan Hamor, Jovanie Babor, Jonaryl Caguisa, Warren Aseñas và Egmedio Arnaiz, người lái chiếc xe tải", nguồn tin tiết lộ.

Tất cả nạn nhân đều là nam giới và là nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác vụ tai nạn.

#Tai nạn xe tải lao xuống sông #Vụ tai nạn ở Philippines #tai nạn giao thông ở Philippines #Philippines #xe tải lao xuống vực ở Philippines #nguyên nhân tai nạn giao thông ở Philippines

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Nhật Bản

Một người đàn ông thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn mới đây ở Nhật Bản.

Kyodo News đưa tin ngày 23/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra ở khu Akasaka, Tokyo, vào ngày 22/1 đã khiến 9 người thương vong.

"Vụ tai nạn xảy ra cách ga Toranomon trên tuyến Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 400 mét về phía tây. Khu vực này có các tòa nhà, văn phòng chính phủ, và Đại sứ quán Mỹ", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Lại xảy ra tai nạn tàu chở khách ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu chở khách ở Catalonia (Tây Ban Nha) gặp nạn sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra ở Catalonia, phía đông bắc Tây Ban Nha, hôm 20/1, chỉ hai ngày sau một vụ tai nạn tàu cao tốc khác ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Chuyến tàu chở khách gặp tai nạn ở thị trấn Gelida, Catalonia, sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray.

aptaybannha1.jpg
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường sau khi một đoàn tàu chở khách bị trật bánh do bức tường chắn đổ sập xuống đường ray ở Gelida, gần Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 20/1/2026. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Thông tin mới nhất vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Ít nhất 40 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha.

AP dẫn lời các quan chức khu vực ở Tây Ban Nha ngày 19/1 cho biết, ít nhất 40 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha xảy ra vào đêm hôm trước ở miền nam nước này.

Juanma Moreno, người đứng đầu vùng Andalusia, nơi xảy ra tai nạn, đã xác nhận số thương vong mới nhất trong cuộc họp báo chiều 19/1. Ông nói thêm rằng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong hai toa tàu bị hư hại vẫn đang diễn ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới