Xe tải lao xuống vực ở Philippines, 9 người thiệt mạng

Cảnh sát Philippines xác nhận 9 nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải chở họ lao xuống vực ở Barangay Kalamtukan.

Cebu Daily News đưa tin, 9 nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải chở họ lao xuống vực ở Barangay Kalamtukan, Philippines, ngày 4/2.

"Vụ việc xảy ra khi chiếc xe đang di chuyển trên một con đường dốc ở Sitio Mansintak vào khoảng 11h10 sáng 4/2", nguồn tin cho hay.

Theo báo cáo, chiếc xe tải màu xanh chở 5 thùng dầu thô đã lao ra khỏi đường, rơi xuống vực và dòng sông bên dưới.

Chiếc xe tải lao xuống vực và dòng sông bên dưới ở Philippines, khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: CDN.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Kalumboyan, nơi cả 9 người đều được xác nhận đã tử vong.

Theo AP, các nạn nhân đang trên đường trở về văn phòng sau khi giao dầu thô và các nhu yếu phẩm khác tại một ngôi làng ở thành phố Bayawan, tỉnh Negros Oriental.

"Danh tính các nạn nhân được xác định là Diomedes L. Canoy, Kervin Andog, Larry Llamos, Ronel Cabasag, Jonathan Hamor, Jovanie Babor, Jonaryl Caguisa, Warren Aseñas và Egmedio Arnaiz, người lái chiếc xe tải", nguồn tin tiết lộ.

Tất cả nạn nhân đều là nam giới và là nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác vụ tai nạn.