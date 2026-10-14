Lào Cai tháo dỡ gần 1.000m lưới bẫy chim hoang dã trên đầm Vân Hội

Hà Nội: Trạc thải, quán bia bủa vây dự án đường 264 tỷ
Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, đang bị biến thành bãi đỗ xe, rác thải, trạc thải bủa vây nhếch nhác.
Công an xã Việt Hồng đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân truy quét, kiểm tra tháo dỡ gần 1.000m lưới bẫy chim hoang dã trên đầm Vân Hội.
Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, đang bị biến thành bãi đỗ xe, rác thải, trạc thải bủa vây nhếch nhác.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng xuống ao trên địa bàn xã Đại Thanh.
Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đã đạt 85% chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Dự án cải tạo khuôn viên bóng đá Cẩm Giang (Bắc Ninh) được đầu tư với tổng vốn hơn 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2028.
Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh đã kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi đổ trạc thải, VLXD ô nhiễm ở khu đấu giá X2.
Để mở rộng diện tích trồng keo, một phụ nữ ở xã Hương Bình (Hà Tĩnh) đã thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên.
Nắng nóng những ngày qua kết hợp bụi từ các công trình chưa hoàn thiện biến nhiều tuyến phố Hà Nội thành những 'sa mạc' mịt mờ, gây ám ảnh cho người đi đường.
Không cần chen chúc ở Hồ Gươm, nhiều bạn trẻ Hà thành đang rỉ tai nhau tìm về công viên An Hòa để thả dáng bên những thảm hoa violet rực rỡ đón gió thu.
UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp xã và Ban Quản lý các Khu công nghiệp từ ngày 1/10/2026.
Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn biểu dương 10 xã, phường đã hoàn thành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở.
Phố Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) dự kiến được thí điểm trở thành không gian văn hóa, phố đi bộ kết hợp nghệ thuật, công nghệ, ẩm thực và kinh tế đêm.
Xã An Khánh (Hà Nội) buộc ông Dương Đình Thực di chuyển toàn bộ VLXD ra khỏi 195m2 đất phi nông nghiệp lấn chiếm tại khu X2.
Không cần chen chúc ở Hồ Gươm, nhiều bạn trẻ Hà thành đang rỉ tai nhau tìm về công viên An Hòa để thả dáng bên những thảm hoa violet rực rỡ đón gió thu.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá nuôi lồng bè ở phường Vũng Áng và thuỷ sản chết rải rác dạt vào bờ biển một số xã ven biển Hà Tĩnh.
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là những giải pháp quan trọng thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, góp phần tối ưu tài nguyên, tận dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS và nhân viên lái máy xúc đã bị Công an Lạng Sơn khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường tại CCN Na Dương 3.
Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh đã kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi đổ trạc thải, VLXD ô nhiễm ở khu đấu giá X2.
UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp xã và Ban Quản lý các Khu công nghiệp từ ngày 1/10/2026.
Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản đối với một tài xế có hành vi “Gắn biển số bị che lấp” khi tham gia giao thông.
UBND TP Bắc Ninh yêu cầu 30 xã, phường khẩn trương rà soát, báo cáo diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê về Sở NN&MT.
Để mở rộng diện tích trồng keo, một phụ nữ ở xã Hương Bình (Hà Tĩnh) đã thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên.
Từ ngày 01/10, phường Cửa Nam sẽ thí điểm mô hình thu gom rác bằng xe điện ba bánh chuyên dụng và túi rác tiêu chuẩn, gắn với việc phân loại rác tại nguồn.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Sau chuỗi ngày mưa, trời thu Hà Nội bừng nắng, vườn hoa cẩm tú cầu cùng muôn sắc hoa ven hồ Gươm thu hút đông đảo người dân, du khách đổ về chụp ảnh.
Theo luật sư Tùng, hành vi tự ý thay đổi công năng sử dụng ki-ốt thương mại sang cơ sở mầm non tại chợ Châu Cầu là vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư.
Bãi đổ trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (An Khánh, Hà Nội) đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân.
Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.
Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, bụi bặm ô nhiễm, lấn chiếm lòng đường thuộc phường Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa thấy bị xử lý.
"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.