Lào Cai tháo dỡ gần 1.000m lưới bẫy chim hoang dã trên đầm Vân Hội

Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.