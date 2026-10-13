Việt Nam có 121 nhà khoa học trong top 2% ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Việt Nam ghi dấu ấn quốc tế qua các nhà khoa học đạt thành tích cao, góp phần nâng cao môi trường giáo dục và thúc đẩy tư duy nghiên cứu của sinh viên.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford (Mỹ) vừa chính thức công bố bảng xếp hạng Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Bảng danh sách do Giáo sư John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự thực hiện, dựa trên dữ liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu khoa học Scopus của Nhà xuất bản Elsevier, phân tích hồ sơ của hơn 7 triệu nhà nghiên cứu thuộc 22 lĩnh vực và 174 chuyên ngành hẹp trên toàn cầu. Để góp mặt trong bảng vinh danh này, các nhà khoa học phải đứng trong top 2% dẫn đầu ngành chuyên môn hoặc thuộc nhóm 100.000 cá nhân sở hữu chỉ số ảnh hưởng cao nhất thế giới.

Danh sách quan trọng nhất của bảng xếp hạng là danh sách thành tựu trọn đời, tính toàn bộ ảnh hưởng khoa học tích luỹ trong suốt sự nghiệp. Ở danh sách này, có 121 nhà khoa học đến từ 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam. Trường Đại học VinUni dẫn đầu về số lượng với 16 nhà khoa học. Tiếp theo là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (14), Trường Đại học Duy Tân (13), Đại học Quốc gia Hà Nội (7), Đại học Bách khoa Hà Nội (6), Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (5), Trường Đại học Phenikaa (5), Trường Đại học FPT đóng góp 4 đại diện nổi bật...

Trong nhóm 10 người có thứ hạng cao nhất tại Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới, là những người có đóng góp sâu rộng và lâu dài cho nền khoa học nước nhà, gồm các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở duy nhất có hai nhà khoa học nằm trong tốp 10 này.

Các nhà khoa học nghiên cứu tại Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Giang Huy/nguồn vietnamplus.vn

Khác với các thước đo bề nổi thông thường, bảng xếp hạng của Đại học Stanford được giới hàn lâm quốc tế đặc biệt đề cao nhờ sử dụng chỉ số ảnh hưởng tổng hợp c-score. Chỉ số này được tính toán dựa trên 6 tiêu chí khắt khe, bao gồm tổng số trích dẫn đã loại trừ tự trích dẫn, chỉ số h-index, cùng số lượng bài báo công bố với tư cách tác giả duy nhất, tác giả chính hoặc tác giả liên hệ. Phương pháp đánh giá này giúp loại bỏ tâm lý chạy theo số lượng, qua đó phản ánh chính xác chất lượng thực chất và vai trò dẫn dắt của nhà khoa học trong từng công trình.

Top 10 nhà khoa học có địa chỉ Việt Nam xếp hạng cao nhất theo thành tựu trọn đời. Nguồn VOV2

Kết quả năm 2026 khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của các nhà khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới, từ y học, năng lượng, kinh tế, trí tuệ nhân tạo đến kỹ thuật công nghệ. Việc một nhà khoa học xây dựng toàn bộ sự nghiệp ở trong nước vươn lên nhóm 0,11% dẫn đầu thế giới của ngành là minh chứng sinh động cho năng lực nội sinh và sức vươn mạnh mẽ của giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học Việt Nam trong tiến trình hội nhập.