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Kho tri thức

Cảnh tượng kỳ vĩ của hẻm vực sâu hơn 4.000 m ở Nam Mỹ

Giữa dãy Andes hùng vĩ của Peru, một vực sâu ngoạn mục mở ra giữa núi non, nơi một loài chim khổng lồ lượn trên những vách đá dựng đứng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm ở vùng Arequipa, miền Nam Peru, hẻm núi Colca là một trong những kỳ quan địa chất ấn tượng nhất Nam Mỹ. Độ sâu của hẻm núi thường được công bố khoảng 3.200–4.160 m tùy cách đo và vị trí tính toán; một số số liệu khiến Colca được mô tả là sâu hơn nhiều đoạn của Grand Canyon tại Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Colca được hình thành qua những quá trình địa chất kéo dài hàng triệu năm. Sự nâng lên của dãy Andes, hoạt động núi lửa và dòng sông Colca bào mòn lớp đá đã góp phần tạo nên thung lũng sâu hình chữ V. Từ các điểm quan sát trên cao, du khách có thể nhìn xuống những vách đá nhiều màu, các sườn núi khô cằn và dòng sông nhỏ bé như sợi chỉ ở đáy vực. Những đỉnh núi phủ tuyết xa xa càng làm nổi bật độ tương phản giữa vùng cao nguyên lạnh giá và thung lũng bên dưới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Nhưng Colca không chỉ là một kỳ quan địa chất. Điểm thu hút nổi tiếng nhất của nơi này là Cruz del Cóndor, một điểm quan sát nơi du khách có cơ hội nhìn thấy kền kền Andes - thường được gọi là condor Andes - bay lượn trên vực sâu. Với sải cánh có thể đạt khoảng 3 m, loài chim này tận dụng các luồng khí nóng bốc lên từ hẻm núi để nâng mình lên cao, đôi khi lướt qua tầm mắt người đứng trên vách đá mà gần như không cần vỗ cánh.

Dọc thung lũng Colca còn có những ruộng bậc thang cổ, làng mạc miền núi và nhà thờ mang dấu ấn thời thuộc địa. Nhiều cộng đồng địa phương vẫn gìn giữ trang phục truyền thống, nghề thủ công và các lễ hội riêng. Những thửa ruộng uốn theo sườn núi cho thấy con người đã tìm cách canh tác trên địa hình hiểm trở từ rất lâu trước khi nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

Ảnh: perumagazin.de

Với những người yêu phiêu lưu, Colca còn có các tuyến trekking xuống đáy hẻm núi, nơi hành trình đi xuống có thể mất nhiều giờ và chặng quay lên đòi hỏi thể lực đáng kể. Một số du khách nghỉ qua đêm trong các khu dân cư hoặc ốc đảo nhỏ dưới thung lũng trước khi leo trở lại cao nguyên. Do độ cao lớn của vùng Andes, việc thích nghi với không khí loãng và chuẩn bị nước uống, trang phục phù hợp là điều cần thiết.

Colca vì thế không chỉ là cuộc so sánh về độ sâu với Grand Canyon. Đây là nơi địa chất, động vật hoang dã và văn hóa bản địa cùng tạo nên một cảnh quan sống động. Đứng trước vực sâu, người ta có thể cảm nhận rõ quy mô của thiên nhiên và hiểu vì sao những thung lũng được dòng sông kiên nhẫn khắc tạc qua hàng triệu năm vẫn khiến con người kinh ngạc.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Hẻm vực Colca #Dãy Andes #Condor Andes #Du lịch Peru #Văn hóa địa phương

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