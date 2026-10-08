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Chính trị

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng.

Theo Ngọc Thành/VOV
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Sau 4 ngày làm việc (từ 5 - 8/10/2026), Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.

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Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, Hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Giá trị của Hội nghị thể hiện qua những vấn đề được giải quyết, chuyển biến trong đời sống nhân dân.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương thông qua các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Đây là cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện nền tảng tổ chức của Đảng.

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Đối với Điều lệ Đảng, Trung ương thông qua đề cương nghiên cứu tổng thể và từng nhóm nội dung. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết Cương lĩnh, giữ vững nguyên tắc cơ bản và tính ổn định của Điều lệ; phân biệt bất cập của Điều lệ với hạn chế trong quy định thi hành và tổ chức thực hiện. Không định trước phạm vi, mức độ sửa đổi; chỉ đề xuất nội dung thật sự cần thiết, đủ căn cứ thực tiễn và thuộc phạm vi Điều lệ. Thẩm quyền sửa đổi Điều lệ thuộc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Trung ương thông qua Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

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Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trung ương thông qua Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phù hợp mô hình tổ chức mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền, quy trình trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Kỷ luật phải nghiêm minh, công tâm.

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Trung ương xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

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Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, Trung ương thông qua Nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời thông qua Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên bế mạc

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Ngay sau Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân.

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Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo xây dựng điều lệ Đảng dựa trên tổng kết thực tiễn

Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “Chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo, các đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn; sự đồng bộ giữa nghiên cứu Điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Đồng thời, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các quá trình này phải bổ sung luận cứ cho nhau, bảo đảm sự đồng bộ giữa quá trình tổng kết, nghiên cứu và hoàn thiện các văn kiện.

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