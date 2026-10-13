[GALLERY] Hé lộ BMW M760e xDrive facelift hạng sang chống đạn, sắp ra mắt

So với các mẫu xe chống đạn, BMW Concept 7 Protection bảo vệ kém hơn nhưng độ linh hoạt cao và ít trở thành mục tiêu tấn công hơn vì không khác gì bản thường.