Bất động sản

Hà Nội đưa 28 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 4,6 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị 28 lô đất ở tại xã Phượng Dực ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4,6 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 5/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phới hợp tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích 80 - 99 m², với mức giá khởi điểm 4,6 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 4/12 đến 17h ngày 17/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phượng Dực và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

de-xuat-cam-tham-gia-dau-gia-tu-2-10-nam-doi-voi-truong-hop-co-tinh-thao-tung-bo-coc1.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 4/12 đến 17h ngày 17/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 20/12, tại hội trường UBND xã Hồng Minh (cũ), địa chỉ: Thôn Cầu, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Bài liên quan

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 14 lô đất, thu về hơn 82,8 tỷ đồng

Với việc đấu giá thành công 14 lô đất ở xã Quốc Oai, TP Hà Nội dự kiến thu về ngân sách Nhà nước hơn 82,8 tỷ đồng, cao hơn so với giá khởi điểm là 63,5 tỷ đồng.

Ngày 3/12, thông tin từ UBND xã Quốc Oai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân tổ chức thành công phiên đấu giá 14 lô đất thuộc khu A, C và D của dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG 02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai” (nay là thôn Sơn Trung, xã Quốc Oai).

image-2.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Bất động sản

Hưng Yên đưa 66 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 66 lô đất ở tại xã Nghĩa Trụ ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Ngày 3/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 66 lô đất ở tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích 56 - 178 m2, với giá khởi điểm 15 - 18 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hà Nội sắp đấu giá 52 lô đất, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Ngày 01/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội.

Theo đó, 52 lô đất có diện tích 88 - 176 m², với mức giá khởi điểm 3 - 4 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

