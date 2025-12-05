Hà Nội đưa 28 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 4,6 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị 28 lô đất ở tại xã Phượng Dực ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4,6 triệu đồng/m2.

Ngày 5/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phới hợp tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích 80 - 99 m², với mức giá khởi điểm 4,6 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 4/12 đến 17h ngày 17/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phượng Dực và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 4/12 đến 17h ngày 17/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 20/12, tại hội trường UBND xã Hồng Minh (cũ), địa chỉ: Thôn Cầu, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

