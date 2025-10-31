Hà Nội

Lãnh đạo HDBank thăm Sàn giao dịch chứng khoán London

Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland,Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet – cùng đoàn lãnh đạo HDBank đã có chuyến thăm và làm việc tại Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE), một trong những trung tâm tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới.

PV

Đoàn công tác do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho dẫn đầu, cùng sự tham dự của các lãnh đạo HDBank, Vietjet và Ngân hàng số Vikki. Đón tiếp đoàn là ông Charlie Walker – Phó Chủ tịch LSE, người trực tiếp giới thiệu về quy mô, hoạt động và các cơ hội hợp tác giữa thị trường vốn Luân Đôn với doanh nghiệp Việt Nam.

1.jpg
Ông Charlie Walker – Phó Chủ tịch LSE (thứ 5 từ trái sang) tiếp đón Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (váy trắng) cùng đoàn lãnh đạo HDBank, Vietjet

Thúc đẩy cơ hội huy động vốn quốc tế và hợp tác niêm yết

Chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm Việt Nam và Anh công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực tài chính – đầu tư – công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: “Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm sau 2026, nhu cầu huy động các nguồn vốn dài hạn rất lớn. Chúng tôi kỳ vọng có thể mở rộng hợp tác với thị trường vốn London thông qua các hình thức linh hoạt như dual listing, phát hành trái phiếu quốc tế, hay các công cụ tài chính khác – nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.”

Lãnh đạo LSE bày tỏ sự trân trọng trước chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, khẳng định sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam như HDBank, Vietjet, Vikki Digital Bank tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, mở ra những kênh huy động hiệu quả và hấp dẫn cho nhà đầu tư quốc tế.

Tầm nhìn toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam

Sàn giao dịch Chứng khoán London hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường khoảng 34 nghìn tỷ USD. Hai quỹ đầu tư lớn của Việt Nam – VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – cũng đang niêm yết tại đây.

2.jpg
Đoàn HDBank thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn trong phiên chỉ số FTSE 100 lập đỉnh mới

Trong vai trò lãnh đạo hai doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại HOSE là HDBank và Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ kế hoạch mở rộng niêm yết thêm các công ty trong hệ sinh thái , bao gồm tài chính tiêu dùng, chứng khoán, tài chính tàu bay và logistics.

Với tỷ suất sinh lời (ROE) từ 20% – 25%, bà cho rằng nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể chứng khoán hóa và niêm yết quốc tế, sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn toàn cầu và góp phần làm sôi động thị trường tài chính London.

“Chúng tôi mong muốn được góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển mạnh mẽ hơn nữa ra thế giới,” – bà Thảo nhấn mạnh.

Một điểm đặc biệt thú vị và được xem là tốt lành, may mắn là trong ngày đoàn HDBank thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 đã tăng 0,6%, lập đỉnh mới ở 9750 điểm.

Hợp tác chiến lược mở ra tương lai mới

3.jpg
HDBank và LSE thảo luận xem xét thiết lập cơ chế hợp tác trong tư vấn, huy động vốn quốc tế

Theo nội dung trao đổi ban đầu, HDBank và LSE sẽ xem xét thiết lập cơ chế hợp tác trong tư vấn và huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm phát hành các giấy tờ có giá, trái phiếu quốc tế và các sản phẩm đầu tư mới.

Chuyến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán London diễn ra chỉ ít tuần sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cho thấy tầm nhìn toàn cầu và nỗ lực hội nhập mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam.

Sự hiện diện của đoàn HDBank – Vietjet tại hai trung tâm tài chính hàng đầu thế giới là New York và London một lần nữa khẳng định hình ảnh một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới – năng động, minh bạch và sẵn sàng hội nhập sâu với thị trường tài chính toàn cầu.

Doanh nghiệp

HDBank tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

HDBank ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp số trọng điểm ngành ngân hàng.

Ngày 8/10/2025 tại Hà Nội, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Transformation Awards - VDX Awards) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, với hạng mục “Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành ngân hàng”.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong và kết quả nổi bật của HDBank trong hành trình số hóa toàn diện, với bộ ba nền tảng số hiện đại hàng đầu gồm: Digital Core Thought Machine - hệ thống core banking thế hệ mới, nền tảng cho sự linh hoạt và cá nhân hóa; Siêu ứng dụng ngân hàng số “Đi HDBank” dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp đa tiện ích và trải nghiệm thông minh; Nền tảng ngân hàng số “Đi HDBiz” dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị và vận hành tài chính hiệu quả.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank bắt tay TerraPay mở rộng mạng lưới kiều hối toàn cầu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với TerraPay – công ty dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu. 

Theo thỏa thuận, HDBank sẽ triển khai dịch vụ chi trả kiều hối tại Việt Nam thông qua TerraPay, bao gồm chi tiền tại quầy, chuyển khoản và chi tiền tận nhà. Đồng thời, dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ Việt Nam đi các nước sẽ được thực hiện theo cơ chế xử lý thời gian thực (real-time) với mức phí cạnh tranh. Các thị trường trọng điểm của hợp tác bước đầu bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ.

pia01579.jpg
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank Green Marathon 2025 hứa hẹn đầy ắp trải nghiệm bất ngờ

HDBank Green Marathon 2025 mở lối “đường chạy xanh” độc đáo.

Năm 2025 đánh dấu một chặng mới của Giải chạy Cần Giờ Xanh khi chính thức mang tên HDBank Green Marathon 2025, quy mô rộng mở hơn, hứa hẹn đầy ắp trải nghiệm bất ngờ và hấp dẫn. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 - 28/9/2025 tại xã Cần Giờ (TP.HCM), thu hút gần 4.000 VĐV trong nước và quốc tế.

Từ năm 2022, đường chạy nơi “lá phổi xanh” Cần Giờ đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của những người yêu thể thao. Đây là một trong những cung đường marathon đẹp nhất và độc đáo nhất Việt Nam, với những trải nghiệm tại một biểu tượng của thiên nhiên có hệ sinh thái phong phú và hùng vĩ - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Xem chi tiết

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn .

