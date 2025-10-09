Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

HDBank tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

HDBank ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp số trọng điểm ngành ngân hàng.

PV

Ngày 8/10/2025 tại Hà Nội, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Transformation Awards - VDX Awards) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, với hạng mục “Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành ngân hàng”.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong và kết quả nổi bật của HDBank trong hành trình số hóa toàn diện, với bộ ba nền tảng số hiện đại hàng đầu gồm: Digital Core Thought Machine - hệ thống core banking thế hệ mới, nền tảng cho sự linh hoạt và cá nhân hóa; Siêu ứng dụng ngân hàng số “Đi HDBank” dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp đa tiện ích và trải nghiệm thông minh; Nền tảng ngân hàng số “Đi HDBiz” dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị và vận hành tài chính hiệu quả.

cdc06235-2.jpg

Trước đó, bộ giải pháp này đã được chọn là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (1945-2025), trở thành điểm sáng của ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại HDBank, hoạt động kinh doanh số nửa đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: 75% khách hàng mới đến từ kênh số, số lượng giao dịch trực tuyến tăng 51%, và 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua nền tảng số. Cùng với đó, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) trong quản trị, đào tạo, vận hành và chăm sóc khách hàng - hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và kết nối mở.

Trải qua 35 năm phát triển, HDBank luôn kiên định với triết lý “Cam kết lợi ích cao nhất”, không ngừng đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị bền vững tới hàng triệu khách hàng. Giải thưởng VDX 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank - ngân hàng tư nhân hàng đầu, tiên phong số, tin cậy và nhân văn trên hành trình vươn tầm quốc tế.

#Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 #HDBank và chiến lược số hóa #Nền tảng ngân hàng số hiện đại #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngân hàng #Tăng trưởng kinh doanh số HDBank #Chuyển đổi số ngành ngân hàng Việt Nam

Bài liên quan

Doanh nghiệp

HDBank bắt tay TerraPay mở rộng mạng lưới kiều hối toàn cầu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với TerraPay – công ty dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu. 

Theo thỏa thuận, HDBank sẽ triển khai dịch vụ chi trả kiều hối tại Việt Nam thông qua TerraPay, bao gồm chi tiền tại quầy, chuyển khoản và chi tiền tận nhà. Đồng thời, dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ Việt Nam đi các nước sẽ được thực hiện theo cơ chế xử lý thời gian thực (real-time) với mức phí cạnh tranh. Các thị trường trọng điểm của hợp tác bước đầu bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ.

pia01579.jpg
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank Green Marathon 2025 hứa hẹn đầy ắp trải nghiệm bất ngờ

HDBank Green Marathon 2025 mở lối “đường chạy xanh” độc đáo.

Năm 2025 đánh dấu một chặng mới của Giải chạy Cần Giờ Xanh khi chính thức mang tên HDBank Green Marathon 2025, quy mô rộng mở hơn, hứa hẹn đầy ắp trải nghiệm bất ngờ và hấp dẫn. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 - 28/9/2025 tại xã Cần Giờ (TP.HCM), thu hút gần 4.000 VĐV trong nước và quốc tế.

Từ năm 2022, đường chạy nơi “lá phổi xanh” Cần Giờ đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của những người yêu thể thao. Đây là một trong những cung đường marathon đẹp nhất và độc đáo nhất Việt Nam, với những trải nghiệm tại một biểu tượng của thiên nhiên có hệ sinh thái phong phú và hùng vĩ - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

HDBank Green Marathon 2025 mùa thứ tư: Hành trình“xanh”sôi động và đầy mới mẻ

HDBank Green Marathon 2025 - Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số.

Bước vào mùa giải thứ tư, HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/9/2025 tại xã Cần Giờ - “Lá phổi xanh” của TP.HCM, nơi được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới. Giải đấu hứa hẹn mang đến một mùa giải thể thao - cộng đồng sôi động, hấp dẫn và giàu ý nghĩa.

Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia cùng nhiều hoạt động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng (CSR). Đây là sự kiện thường niên với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Công ty UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng sự đồng hành của UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới