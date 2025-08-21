Hà Nội

Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Thường trực

Ông Nguyễn Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Hạo Nhiên

Ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU ngày 18/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động ông Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 21/8/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

z6929466601199-322227a78ad03aa7f582b8edbfea3755.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Đồng.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029; tờ trình hiệp thương cử Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, đồng chí Nguyễn Thành Đồng là một cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo bài bản. “Trên cương vị mới, đồng chí cần phát huy sức trẻ, nhiệt huyết và năng lực để nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo ra những cách làm mới, sáng tạo, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, ông Trần Thế Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng hứa sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ từ lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ các cấp.

#Ông Nguyễn Thành Đồng #Bí thư xã Đức Thịnh #Phó Chủ tịch Thường trực #Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Xã hội

Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phố

Từ 23 đến 27/6, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Sơn La và Tỉnh ủy Long An đã tổ chức các Hội nghị để công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 23/6, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về công tác cán bộ. Cụ thể: Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam, sinh năm 1971, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

capture.png
Lãnh đạo TP Hà Nội trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.
Xem chi tiết

Đồng Tháp: Công bố quyền Chủ tịch tỉnh, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Tại Hội nghị công bố Nghị quyết, Quyết định về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp và công tác cán bộ sáng 3/3, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã công bố quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Thủ tướng quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xem chi tiết

Quảng Nam điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chiều 17/2, tại huyện Bắc Trà My, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam công bố quyết định điều động ông Thái Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, đến nhận công tác tại UBND tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 20/2.

Quang Nam dieu dong, bo nhiem nhieu can bo chu chot

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng trao quyết định cho ông Thái Hoàng Vũ.

Xem chi tiết

