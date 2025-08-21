Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Thường trực

Ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU ngày 18/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động ông Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 21/8/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Đồng.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029; tờ trình hiệp thương cử Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, đồng chí Nguyễn Thành Đồng là một cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo bài bản. “Trên cương vị mới, đồng chí cần phát huy sức trẻ, nhiệt huyết và năng lực để nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo ra những cách làm mới, sáng tạo, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, ông Trần Thế Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng hứa sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ từ lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ các cấp.