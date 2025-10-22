Hà Nội

Lăng mộ pharaoh nổi tiếng Ai Cập có nhiều vết nứt, nguy cơ sụp đổ

Kho tri thức

Lăng mộ pharaoh nổi tiếng Ai Cập có nhiều vết nứt, nguy cơ sụp đổ

Lăng mộ của pharaoh nổi tiếng Ai Cập Tutankhamun ở Luxor đang có nguy cơ sụp đổ khi có các vết nứt lớn trên trần. Khu mộ cũng xuống cấp khá nghiêm trọng.

Tâm Anh (theo Gbnews, Express)
Hơn 100 năm sau khi nhà khảo cổ người Anh Howard Carter tìm thấy lăng mộ pharaoh Tutankhamun ở Thung lũng các vị vua, Luxor, Ai Cập, các vết nứt lớn chạy dọc trần phòng chôn cất và lối vào khiến cấu trúc này xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ sụp đổ. Ảnh: GETTY.
Bởi lẽ, các vết nứt lớn trên trần khiến nước mưa thấm vào bên trong lăng mộ, làm giảm độ ổn định của công trình. Sự xâm nhập của độ ẩm đã gây ra nấm mốc, làm hỏng các tác phẩm bích họa trên tường lăng mộ. Ảnh: GETTY.
Theo các chuyên gia, các đá phiến dùng trong lăng mộ của pharaoh Tutankhamun có khả năng giãn nở và co lại khi độ ẩm thay đổi, làm tăng nguy cơ biến dạng và sụp đổ khu chôn cất. Ảnh: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0.
Vì vậy, các chuyên gia bảo tồn đang theo dõi tình trạng lăng mộ của pharaoh Tutankhamun và nghiên cứu tìm kiếm giải pháp nhằm bảo tồn công trình cổ xưa này. Đến nay, đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự tồn tại của lăng mộ kể từ khi được mở niêm phong vào năm 1922. Ảnh: Getty.
Nằm phía tây Luxor, các ngôi mộ ở Thung lũng các vị vua thường bị xói mòn bởi lũ quét thường xuyên xảy ra trong khu vực. Trong đó, năm 1994, một trận lũ lớn nhấn chìm thung lũng trong nước bùn, làm xói mòn các lớp đá, dẫn đến độ ẩm trong những mộ cổ tăng vọt. Sự việc này đã tạo điều kiện cho nấm và các vi sinh vật phát triển mạnh, phá hủy một số bức tranh tường và bích họa bên trong lăng mộ. Ảnh: Getty.
Sayed Hemeda, giáo sư Bảo tồn Di sản Kiến trúc tại Đại học Cairo, cho biết độ bền kết cấu của mộ pharaoh Tutankhamun đang suy giảm. Ông nhận định trận lũ nghiêm trọng năm 1994 là bước ngoặt khiến nước xâm nhập vào mộ, làm tăng độ ẩm và kích thích nấm phát triển gây hại cho các bức tranh tường. Ảnh: Nick Brundle Photography/Getty images.
Nghiên cứu của các chuyên gia khuyến cáo cần giảm thiểu biến động độ ẩm để bảo tồn lăng mộ của pharaoh Tutankhamu bằng cách điều chỉnh môi trường bên trong cũng như thực hiện chương trình gia cố và bảo tồn. Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images.
Mohamed Atia Hawash, giáo sư Bảo tồn Kiến trúc tại khoa Khảo cổ học của Đại học Cairo, giải thích phần lớn các ngôi mộ trong Thung lũng các vị vua được đẽo sâu vào lớp đá, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi lũ quét định kỳ, tạo ra các hốc đôi khi chứa đầy nước, gây hư hại cho những bức tranh tường. Ảnh: Dea/G. Dagli Orti/De Agostini via Getty Images.
Giáo sư Hawash cảnh báo một số ngọn núi xung quanh Thung lũng các vị vua cũng có vết nứt kéo dài, dẫn tới nguy cơ khiến khối đá lớn vỡ ra và đổ sụp lên hàng những ngôi mộ gần đó. Ảnh: DeAgostini/Getty Images.
Theo nhận định của giáo sư Hawash, lăng mộ của pharaoh Tutankhamun thể hiện kỹ thuật cổ đại tinh vi trong tô màu và sản xuất thuốc màu nhân tạo như xanh dương và xanh lá cây, đòi hỏi các giải pháp thực tế như giảm áp lực ở ngọn núi phía trên ngôi mộ hoặc lắp đặt giá đỡ có thể tháo rời ở bên trong để ngăn chặn khả năng sụp đổ. Ảnh: Dea/G. Dagli Orti/De Agostini via Getty Images.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Gbnews, Express)
#Nguy cơ sụp đổ lăng mộ Tutankhamun #lăng mộ #pharaoh Tutankhamun

