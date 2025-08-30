Làng chài Ninh Vân chốn "chữa lành" dịp 2/9 giữa miền biển xanh

“Ốc đảo” nhiều cái không

Điều làm nên sự đặc biệt của Ninh Vân là những cái “không”: Không siêu thị, không khu vui chơi hiện đại, không cây ATM, nhiều hàng quán cũng không nhận chuyển khoản. Thay vì sự tiện nghi thường thấy ở các thành phố du lịch, Ninh Vân mang đến một trải nghiệm hoàn toàn trái ngược, tĩnh lặng, giản dị và đậm chất làng quê miền biển.

Ảnh Ngọc Lệ

Từ trung tâm Nha Trang, du khách mất khoảng 1,5 – 2 tiếng để di chuyển. Con đường đến Ninh Vân men theo triền núi, nhiều đoạn đèo uốn lượn, mở ra trước mắt khung cảnh biển xanh biếc cùng những mái nhà chài mộc mạc nép bên bờ. Hành trình ấy cũng chính là một phần trải nghiệm, bởi càng đi xa, du khách càng cảm nhận rõ sự chuyển đổi từ nhộn nhịp sang bình yên.

Bình yên trong từng nhịp sống

Đến với Ninh Vân, ấn tượng đầu tiên là không gian yên ả. Sáng sớm, tiếng sóng vỗ hòa lẫn nhịp chèo thuyền của ngư dân ra khơi. Buổi chiều, trẻ con nô đùa bên bãi cát mịn, trong khi những cụ già thong thả chuyện trò trên hiên nhà. Không có sự hối hả, không tiếng còi xe, chỉ còn lại nhịp sống chậm rãi và giản dị.

Ảnh Chụp choẹt Sài Gòn

Chính điều này đã khiến nhiều du khách xem Ninh Vân là nơi “chữa lành”. Đó là nơi họ có thể tạm gác lại bộn bề công việc, để hòa mình vào thiên nhiên và hít thở không khí trong lành của miền biển.

Ẩm thực dân dã, giá “hạt dẻ”

Ngoài cảnh đẹp và sự bình yên, Ninh Vân còn níu chân du khách bởi ẩm thực địa phương. Giá cả ở đây rẻ đến bất ngờ. Chỉ với khoảng 100.000 đồng, du khách có thể thoải mái thưởng thức nhiều món đặc sản dân dã: chè sâm bổ lượng 7.000 đồng/cốc, bánh bèo 5.000 đồng/đĩa, trà sữa 10.000 đồng/ly, bún cá hay bánh canh đầy ú ụ chỉ 25.000 đồng/bát.

Không phải những món cầu kỳ, cao sang, ẩm thực ở Ninh Vân là hương vị của đời thường, vừa giản dị vừa đậm chất biển. Chính sự mộc mạc ấy khiến thực khách thêm phần lưu luyến, bởi đôi khi cái ngon nằm ở sự chân chất và thân thuộc.

Ảnh Chụp choẹt Sài Gòn

Người dân Ninh Vân hiếu khách, chất phác như chính mảnh đất này. Du khách đến đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp, ăn ngon mà còn có thể trò chuyện cùng ngư dân, nghe kể chuyện biển cả, hay theo chân họ ra khơi buổi sớm. Những trải nghiệm ấy mang đến một khía cạnh khác của du lịch, không đơn thuần là tham quan, mà còn là sự kết nối với con người và văn hóa địa phương.

Không quá xa trung tâm Nha Trang, không ồn ào, không hiện đại, làng chài Ninh Vân chính là lựa chọn lý tưởng cho một chuyến đi ngắn ngày dịp lễ. Với những ai đang tìm nơi “chữa lành” tâm hồn, thì sự bình yên, giản dị ở Ninh Vân có thể là câu trả lời.