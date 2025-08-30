Hà Nội

Du lịch

Làng chài Ninh Vân chốn "chữa lành" dịp 2/9 giữa miền biển xanh

Kỳ nghỉ 2/9, làng chài Ninh Vân (Khánh Hòa) là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn tìm sự bình yên, thưởng thức ẩm thực dân dã giữa biển xanh.

Vân Giang (Tổng hợp)

“Ốc đảo” nhiều cái không

Điều làm nên sự đặc biệt của Ninh Vân là những cái “không”: Không siêu thị, không khu vui chơi hiện đại, không cây ATM, nhiều hàng quán cũng không nhận chuyển khoản. Thay vì sự tiện nghi thường thấy ở các thành phố du lịch, Ninh Vân mang đến một trải nghiệm hoàn toàn trái ngược, tĩnh lặng, giản dị và đậm chất làng quê miền biển.

ninh-van2.jpg
Ảnh Ngọc Lệ

Từ trung tâm Nha Trang, du khách mất khoảng 1,5 – 2 tiếng để di chuyển. Con đường đến Ninh Vân men theo triền núi, nhiều đoạn đèo uốn lượn, mở ra trước mắt khung cảnh biển xanh biếc cùng những mái nhà chài mộc mạc nép bên bờ. Hành trình ấy cũng chính là một phần trải nghiệm, bởi càng đi xa, du khách càng cảm nhận rõ sự chuyển đổi từ nhộn nhịp sang bình yên.

Bình yên trong từng nhịp sống

Đến với Ninh Vân, ấn tượng đầu tiên là không gian yên ả. Sáng sớm, tiếng sóng vỗ hòa lẫn nhịp chèo thuyền của ngư dân ra khơi. Buổi chiều, trẻ con nô đùa bên bãi cát mịn, trong khi những cụ già thong thả chuyện trò trên hiên nhà. Không có sự hối hả, không tiếng còi xe, chỉ còn lại nhịp sống chậm rãi và giản dị.

ninh-van1.jpg
Ảnh Chụp choẹt Sài Gòn

Chính điều này đã khiến nhiều du khách xem Ninh Vân là nơi “chữa lành”. Đó là nơi họ có thể tạm gác lại bộn bề công việc, để hòa mình vào thiên nhiên và hít thở không khí trong lành của miền biển.

Ẩm thực dân dã, giá “hạt dẻ”

Ngoài cảnh đẹp và sự bình yên, Ninh Vân còn níu chân du khách bởi ẩm thực địa phương. Giá cả ở đây rẻ đến bất ngờ. Chỉ với khoảng 100.000 đồng, du khách có thể thoải mái thưởng thức nhiều món đặc sản dân dã: chè sâm bổ lượng 7.000 đồng/cốc, bánh bèo 5.000 đồng/đĩa, trà sữa 10.000 đồng/ly, bún cá hay bánh canh đầy ú ụ chỉ 25.000 đồng/bát.

Không phải những món cầu kỳ, cao sang, ẩm thực ở Ninh Vân là hương vị của đời thường, vừa giản dị vừa đậm chất biển. Chính sự mộc mạc ấy khiến thực khách thêm phần lưu luyến, bởi đôi khi cái ngon nằm ở sự chân chất và thân thuộc.

ninh-van.jpg
Ảnh Chụp choẹt Sài Gòn

Người dân Ninh Vân hiếu khách, chất phác như chính mảnh đất này. Du khách đến đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp, ăn ngon mà còn có thể trò chuyện cùng ngư dân, nghe kể chuyện biển cả, hay theo chân họ ra khơi buổi sớm. Những trải nghiệm ấy mang đến một khía cạnh khác của du lịch, không đơn thuần là tham quan, mà còn là sự kết nối với con người và văn hóa địa phương.

Không quá xa trung tâm Nha Trang, không ồn ào, không hiện đại, làng chài Ninh Vân chính là lựa chọn lý tưởng cho một chuyến đi ngắn ngày dịp lễ. Với những ai đang tìm nơi “chữa lành” tâm hồn, thì sự bình yên, giản dị ở Ninh Vân có thể là câu trả lời.

Bài liên quan

Du lịch

Gợi ý những điểm đến miền Bắc lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9, miền Bắc với cảnh núi rừng thơ mộng, biển xanh, bản làng yên bình, hứa hẹn mang đến hành trình trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa khó quên.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 kéo dài 3–4 ngày, vừa đủ để rời phố thị ồn ào, hít hà hương núi rừng, nghe tiếng sóng biển và hòa mình vào sắc màu văn hóa bản địa.

Với cảnh quan đa dạng và ẩm thực phong phú, miền Bắc đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm kỳ nghỉ trọn vẹn, dù đi tự túc hay chọn tour.

Xem chi tiết

Du lịch

"Bỏ túi" 3 điểm đến hoang sơ ở Khánh Hòa cho chuyến “đổi gió” cuối tuần

Nếu đang tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi cuối tuần, ba điểm đến hoang sơ như Bích Đầm, làng chài Ninh Vân và công viên đá Ninh Thuận là lựa chọn lý tưởng.

Khi mùa hè bước vào cao điểm, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao, nhiều du khách bắt đầu tìm đến những tọa độ yên bình, ít người biết đến để tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành và thư giãn tâm trí. Tại Khánh Hòa và vùng phụ cận, ba cái tên: Bích Đầm, làng chài Ninh Vân và công viên đá Ninh Thuận đang trở thành lựa chọn mới mẻ cho những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên theo cách nhẹ nhàng và nguyên bản nhất.

Bích Đầm – viên ngọc xanh của đảo Hòn Tre

Xem chi tiết

Du lịch

Bãi biển Hồ Cốc “phim trường biển” hoang sơ giữa thiên nhiên tĩnh lặng

Được mệnh danh là “phim trường biển”, Hồ Cốc khiến du khách mê mẩn với khung cảnh nguyên sơ, nước biển trong veo và không khí mát lành giữa thiên nhiên.

9482710b9f00165e4f11.jpg
Nằm biệt lập với khu dân cư, Hồ Cốc thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc cũ (nay thuộc khu hành chính mới của TP HCM). Chính vị trí sát mép rừng nguyên sinh, không bị bê tông hóa đã giúp vùng biển này gìn giữ được trọn vẹn nét tự nhiên vốn có. Ảnh Trần Ngọc Tuân
a10c0b35e63e6f60362f.jpg
Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp trong lành, khoáng đạt với bờ cát trắng mịn thoai thoải, những phiến đá lớn nhỏ nhô lên khỏi mặt nước tạo nên điểm nhấn độc đáo cho đường chân trời. Ảnh Trần Ngọc Tuân
Xem chi tiết

