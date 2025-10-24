Hà Nội

Lan Phương khoe cơ bụng săn chắc sau 2 lần sinh nở

Giải trí

Lan Phương khoe cơ bụng săn chắc sau 2 lần sinh nở

Lan Phương diện trang phục năng động khi tham gia một giải chạy bộ. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên sở hữu vòng eo không chút mỡ thừa. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Lan Phương vừa chia sẻ, cô hoàn thành 10km trong một giải chạy bộ. Ảnh: FB Lan Phương.
Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng săn chắc sau 2 lần sinh nở. Ảnh: FB Lan Phương.
Ngoài chạy bộ, Lan Phương còn tập nhảy, kick-boxing, street dance, múa để giữ hình thể thon gọn. "Tôi tập nhiều bộ môn, thỉnh thoảng tập cả piano nữa như cách tìm lại chính mình từ thể chất, tinh thần, tâm hồn và để có thể nhìn cuộc sống với góc nhìn tươi mới và chân thành hơn", cô chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nữ diễn viên Gia đình mình vui bất thình lình đang làm mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng ngoại quốc. Ảnh: FB Lan Phương.
Theo Znews, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn, Lan Phương được giao quyền nuôi hai con gái, chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Ảnh: FB Lan Phương.
Khi chồng cũ kháng cáo lên tòa phúc thẩm sau phiên tòa sơ thẩm, Lan Phương cảm thấy lo âu. Nữ diễn viên tự động viên bản thân: "Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình". Ảnh: FB Lan Phương.
Gần đây, Lan Phương ghi hình cho bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Ảnh: FB Lan Phương.
Trong phim mới, Lan Phương vào vai Linh - người đi quá giới hạn với Đăng dù anh đã có gia đình. Ảnh: FB Lan Phương.
Ít ngày trước, Lan Phương tiết lộ hậu trường quay cảnh nóng giữa cô và Doãn Quốc Đam có nhiều thành viên trong đoàn làm phim hỗ trợ ánh sáng, máy quay và âm thanh. Ảnh: FB Lan Phương.
Chia sẻ trên Tiền Phong, Lan Phương cho biết, cô và Doãn Quốc Đam gần như không có động chạm nào, ngoài nụ hôn trên cổ của nam diễn viên, còn lại đều là hình thể hỗ trợ. Ảnh: FB Lan Phương.
Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Lan Phương nói cô nhận lời đóng Gió ngang khoảng trời xanh một phần vì được diễn chung với Doãn Quốc Đam. Hai diễn viên vào vai vợ chồng trong phim Gia đình mình vui bất thình lình. Ảnh: FB Lan Phương.
