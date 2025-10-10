Lan Phương phản ứng ra sao khi chồng cũ kháng cáo?

Khi nhận tin David kháng cáo lên tòa phúc thẩm sau phiên tòa sơ thẩm, diễn viên Lan Phương cho biết, cô cảm thấy lo âu.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy diễn ra vào tháng 9/2025. Theo Znews, kết quả, Lan Phương được giao quyền nuôi hai con gái, chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Mới nhất, trên trang cá nhân, Lan Phương cho biết, từ phiên sơ thẩm, cô không biết được liệu chồng cũ có ý định kháng cáo lên tòa phúc thẩm hay không. Đến nay, chồng cũ Lan Phương đã nộp đơn kháng cáo.

Diễn viên Lan Phương. Ảnh: FB Lan Phương.

Lan Phương bày tỏ: “Việc kéo dài thời gian để gây áp lực tâm lý lên tôi đã ít nhiều thành công. Trước mắt lại là một chặng đường dài, những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con, và làm công việc mình yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất.

Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình”.

Chia sẻ của Lan Phương. Ảnh: FB Lan Phương.

Tháng 7/2025, Lan Phương bất ngờ xác nhận cô ly thân. Trải lòng về cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ diễn viên từng viết: “Tháng 3/2025, tôi chợt nhận ra mọi thứ rõ ràng. Những mảnh ghép mà tôi vật lộn để hiểu suốt 7 năm qua cuối cùng cũng kết nối lại được với nhau. Tôi từng rất tuyệt vọng khi không thể nào hiểu được”.

Theo Tiền Phong, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn, Lan Phương cho biết, cô từng phát hiện David nhắn tin tán tỉnh người khác khi cô mang bầu con gái đầu lòng nhưng anh phủ nhận.

Bên cạnh đó, Lan Phương cho biết, cô bị chồng kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội, khiến nữ diễn viên cảm thấy bản thân kém cỏi. Trước nghi vấn bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý Lan Phương, David phủ nhận. Anh cho rằng Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.