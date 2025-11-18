Lần đầu tiên Việt Nam trang bị robot khử khuẩn UV trong phòng mổ

Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị công lập đầu tiên trong cả nước trang bị robot khử khuẩn UV, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng mổ nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Robot khử khuẩn đảm bảo môi trường an toàn mức tối đa

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa chính thức đưa vào hoạt động 2 robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV).

Đây là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ khử khuẩn phòng mổ, phòng ghép và phòng pha chế thuốc, nhằm đảm bảo môi trường an toàn ở mức tối đa trước khi đón nhận các ca phẫu thuật quan trọng. Với sự kiện này, Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới bằng UV.

Robot khử khuẩn UV - Ảnh BVCC

Là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt duy nhất ở phía Nam, mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hàng nghìn ca bệnh phải sử dụng kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép gan, ghép thận, ghép tim, ghép phổi và nhiều thủ thuật xâm lấn phức tạp khác.

Đặc biệt, số ca hiến và ghép tạng ngày càng nhiều thì áp lực đối với hệ thống phòng mổ cũng như toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng lớn.

Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết, mỗi ca hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy có thể mang lại cơ hội sống cho từ 3–6 bệnh nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc trong cùng một khoảng thời gian, bệnh viện phải chuẩn bị nhiều phòng mổ, phòng ghép, phòng hậu phẫu… hoạt động đồng thời.

Trong những tình huống đó, hệ thống phòng mổ phải vận hành liên tục với tần suất cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong mọi khâu kiểm soát nhiễm khuẩn. Bởi lẽ, bất kỳ sai sót nhỏ nào trong khâu chuẩn bị môi trường vô khuẩn cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống còn của bệnh nhân sau ghép.

Trong kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt ở lĩnh vực ghép tạng - nơi bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch - việc duy trì môi trường vô khuẩn không chỉ để ngăn ngừa nhiễm khuẩn tại chỗ mà còn bảo vệ kết quả ghép trong dài hạn. Mọi biện pháp nhằm giảm thời gian chuẩn bị nhưng vẫn tối ưu hóa an toàn đều có ý nghĩa sống còn.

Điều khiển robot khử khuẩn - Ảnh BVCC

Chỉ cần 10–15 phút để hoàn thành toàn bộ chu kỳ khử khuẩn

TS.BS Phùng Mạnh Thắng cho biết, trong nhiều năm qua, phương pháp khử khuẩn bằng hóa chất phun mù (fogging) được xem là tiêu chuẩn tại nhiều bệnh viện.

Tuy nhiên, so với tình hình hiện tại, phương pháp này có nhiều bất cập như thời gian chờ đợi kéo dài, hóa chất dễ lắng đọng gây hư hỏng thiết bị, và cần nhân lực vận hành thủ công.

Đối với các phòng mổ ghép tạng – nơi giá trị mỗi phút vô cùng lớn – những hạn chế này càng trở nên rõ ràng hơn.

Robot khử khuẩn tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh BVCC

TS.BS Phùng Mạnh Thắng phân tích: “Một phòng mổ phun hóa chất cần tối thiểu 2 giờ mới có thể đưa vào sử dụng. Nhưng robot khử khuẩn UV chỉ cần 10–15 phút để hoàn thành toàn bộ chu kỳ”.

Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự động di chuyển và phát tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên toàn bộ bề mặt, góc khuất mà con người khó thao tác.

Đặc biệt, thiết bị được trang bị tính năng tự ngắt tia khi phát hiện sự hiện diện của con người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh tốc độ, robot UV còn có sự ổn định cao trong hiệu quả khử khuẩn.

Phương pháp UV không tạo hơi hay tồn dư hóa chất, không gây ăn mòn kim loại hay hư hại thiết bị điện tử - điều vốn là nỗi lo thường trực khi dùng hóa chất đối với hệ thống phòng mổ hiện đại, nơi chứa hàng loạt thiết bị đắt tiền và tinh vi.