Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lần đầu tiên Việt Nam trang bị robot khử khuẩn UV trong phòng mổ

Đây là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ khử khuẩn phòng mổ, phòng ghép và phòng pha chế thuốc, nhằm đảm bảo môi trường an toàn ở mức tối đa.

Thúy Nga

Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị công lập đầu tiên trong cả nước trang bị robot khử khuẩn UV, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng mổ nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Robot khử khuẩn đảm bảo môi trường an toàn mức tối đa

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa chính thức đưa vào hoạt động 2 robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV).

Đây là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ khử khuẩn phòng mổ, phòng ghép và phòng pha chế thuốc, nhằm đảm bảo môi trường an toàn ở mức tối đa trước khi đón nhận các ca phẫu thuật quan trọng. Với sự kiện này, Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới bằng UV.

robot-khu-khuan.jpg
Robot khử khuẩn UV - Ảnh BVCC

Là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt duy nhất ở phía Nam, mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hàng nghìn ca bệnh phải sử dụng kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép gan, ghép thận, ghép tim, ghép phổi và nhiều thủ thuật xâm lấn phức tạp khác.

Đặc biệt, số ca hiến và ghép tạng ngày càng nhiều thì áp lực đối với hệ thống phòng mổ cũng như toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng lớn.

Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết, mỗi ca hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy có thể mang lại cơ hội sống cho từ 3–6 bệnh nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc trong cùng một khoảng thời gian, bệnh viện phải chuẩn bị nhiều phòng mổ, phòng ghép, phòng hậu phẫu… hoạt động đồng thời.

Trong những tình huống đó, hệ thống phòng mổ phải vận hành liên tục với tần suất cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong mọi khâu kiểm soát nhiễm khuẩn. Bởi lẽ, bất kỳ sai sót nhỏ nào trong khâu chuẩn bị môi trường vô khuẩn cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống còn của bệnh nhân sau ghép.

Trong kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt ở lĩnh vực ghép tạng - nơi bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch - việc duy trì môi trường vô khuẩn không chỉ để ngăn ngừa nhiễm khuẩn tại chỗ mà còn bảo vệ kết quả ghép trong dài hạn. Mọi biện pháp nhằm giảm thời gian chuẩn bị nhưng vẫn tối ưu hóa an toàn đều có ý nghĩa sống còn.

ro-bot-khu-khuan-2.jpg
Điều khiển robot khử khuẩn - Ảnh BVCC

Chỉ cần 10–15 phút để hoàn thành toàn bộ chu kỳ khử khuẩn

TS.BS Phùng Mạnh Thắng cho biết, trong nhiều năm qua, phương pháp khử khuẩn bằng hóa chất phun mù (fogging) được xem là tiêu chuẩn tại nhiều bệnh viện.

Tuy nhiên, so với tình hình hiện tại, phương pháp này có nhiều bất cập như thời gian chờ đợi kéo dài, hóa chất dễ lắng đọng gây hư hỏng thiết bị, và cần nhân lực vận hành thủ công.

Đối với các phòng mổ ghép tạng – nơi giá trị mỗi phút vô cùng lớn – những hạn chế này càng trở nên rõ ràng hơn.

robot-khu-khuan-1.jpg
Robot khử khuẩn tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh BVCC

TS.BS Phùng Mạnh Thắng phân tích: “Một phòng mổ phun hóa chất cần tối thiểu 2 giờ mới có thể đưa vào sử dụng. Nhưng robot khử khuẩn UV chỉ cần 10–15 phút để hoàn thành toàn bộ chu kỳ”.

Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự động di chuyển và phát tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên toàn bộ bề mặt, góc khuất mà con người khó thao tác.

Đặc biệt, thiết bị được trang bị tính năng tự ngắt tia khi phát hiện sự hiện diện của con người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh tốc độ, robot UV còn có sự ổn định cao trong hiệu quả khử khuẩn.

Phương pháp UV không tạo hơi hay tồn dư hóa chất, không gây ăn mòn kim loại hay hư hại thiết bị điện tử - điều vốn là nỗi lo thường trực khi dùng hóa chất đối với hệ thống phòng mổ hiện đại, nơi chứa hàng loạt thiết bị đắt tiền và tinh vi.

#Ứng dụng robot khử khuẩn UV #Công nghệ tiên tiến trong y tế #Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn #Bệnh viện Chợ Rẫy #robot khử khuẩn #UV

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Tĩnh xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau mưa bão

Ngành y tế Hà Tĩnh đã phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn dịch bệnh sau bão.

Sau cơn bão số 5, nhiều gia đình, trường học ở Hà Tĩnh bị ngập úng, môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Để kịp thời khắc phục những ảnh hưởng về môi trường, sức khỏe của người dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đến các địa phương giám sát và phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cần làm gì để ngăn dịch bệnh lây lan trong trường học?

Nhà trường, phụ huynh và học sinh cần phối hợp giữ vệ sinh, khử khuẩn và hạn chế hoạt động đông người để ngăn dịch lây lan.

Trong môi trường học đường, nơi học sinh và giáo viên tiếp xúc gần gũi hằng ngày, dịch bệnh rất dễ lây lan nếu không có các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Việc chủ động thực hiện các giải pháp phòng dịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần duy trì hoạt động học tập ổn định, an toàn.

z6896186149524-fe23a312a27540bb533dd55182b52a93.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ

Bí quyết nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ

Hệ miễn dịch yếu khiến trẻ chậm phát triển. Cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp dinh dưỡng, vận động, tiêm chủng và vệ sinh để tăng cường sức đề kháng cho con.